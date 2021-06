Mara Venier è a pezzi dopo la traumatica vicenda dell'intervento sbagliato ai denti che sta costando alla conduttrice una paresi facciale. La conduttrice sta cercando di riprendersi dal suo letto di casa, come Fanpage.it aveva anticipato già nelle ultime ore. Raggiunta dal Corriere della Sera, Mara Venier racconta un nuovo giorno di degenza e il trama psicologico che non ha ancora superato: "È un incubo, la mia vita è cambiata in un secondo". Negli scorsi giorni "zia Mara" aveva parlato ai suoi fan in diretta su Rai 1, a Domenica In, dell'intervento ai denti andato male e che aveva dovuto ripetere. Non era chiara però, probabilmente, la gravità dell'accaduto. Poche ore dopo il ricovero d'urgenza in ospedale e il racconto dell'operazione maxillo facciale, con anestesia totale.

Come sta Mara Venier dopo l'operazione

"Sono tornata a casa, ma sono distrutta", confida Mara Venier al Corriere della Sera. "Ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Zero sensibilità". La conduttrice spiega che, nonostante abbia un nervo lesionato, non avverte dolori, per via della botta di farmaci somministrati: "Piena di antibiotici e cortisone. Sto sveglia tutte le notti, non riesco a dormire. Mangio solo gelati. Stamattina alle 4 mettevo a posto gli armadi per non impazzire". Stando al suo racconto, l'impianto dentale installato dal primo dentista è stato rimosso, ma "purtroppo la paresi è rimasta. Ora devo solo pregare Iddio che il nervo possa riprendersi da solo". È con la voce spezzata che la Venier confessa: "È un incubo che mi ha cambiato la vita".

Mara Venier agirà per vie legali

La conduttrice conferma al quotidiano milanese la sua intenzione di agire per vie legali nei confronti del dentista che l'aveva in cura. Una circostanza che verrà chiarita nelle sedi opportune, nonostante ora la rabbia sia tanta: "L’avvocato Carlo Longari mi assisterà in sede civile e penale. Farò tutto quello che ci sarà da fare. E vedrete, ci saranno risvolti molto seri di cui ora non posso parlare". Neanche la sua famiglia e il suo nipotino al momento riescono a farle ritrovare il sorriso: "Riesco solo a stare con i medici, sentono che è vicino il crollo psicologico" e aggiunge: "Ne ho passate tante ma questa volta faccio fatica a riprendermi".

Quando tornerà in onda con Domenica In

Nonostante tutto domenica 6 giugno Mara Venier era in diretta alla guida di Domenica In, come sempre: "Ho voluto provare a superare il trauma", spiega. "Avevo attacchi di panico perché temevo di non riuscire a parlare, ero in camerino in lacrime con il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, mi dava coraggio". Per ora è certo che la conduttrice salterà l'appuntamento di domenica 13 giugno: "Proprio non ce la faccio. Voglio pensare a curarmi, le mie giornate sono davvero terribili". La Venier conta però di riuscire a tornare in tv per le ultime due puntate di stagione: "Spero di riuscire ad andare in onda domenica 20 giugno".