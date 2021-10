Manuel e Lulù, il padre Franco Bortuzzo: “Non rientra nei canoni di mio figlio” Lulù Selassié sembra aver deciso di prendere le distanze da Manuel Bortuzzo, dopo la ramanzina poco delicata che è arrivata in diretta da parte di Alfonso Signorjni. Il loro rapporto non sembra poter avere un futuro fuori dalla casa. Il padre Franco Bortuzzo ha ribadito alle pagine di Nuovo Tv: “Lulù? Forse è un po’ possessiva e non rientra nei canoni di mio figlio Manuel e si discosta dal suo stile di vita”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembra aver ormai aver subito una battuta d'arresto. Dopo che il nuotatore ha messo nero su bianco le sue intenzionie dopo la ramanzina che le è toccata da parte di Alfonso Signorini in puntata, Lulù sembra aver deciso di prendere le distanze e mettere se stessa al primo posto. Rimarrà in attesa, ha fatto sapere, che Manuel possa cambiare idea, anche se a sentire il parere del padre di Manuel, non può esserci un futuro per loro fuori dalla casa. Come già aveva fatto sapere nell'intervista a Fanpage.it, Franco Bortuzzo ha ribadito alle pagine di Nuovo Tv: “Lulù? Forse è un po’ possessiva e non rientra nei canoni di mio figlio Manuel e si discosta dal suo stile di vita”.

Cosa pensa il padre di Manuel dell'ex fidanzata Federica

Ben diversa l'opinione che il padre del nuotatore ha dell'ex fidanzata di Manuel Federica Pizzi, "una ragazza d'oro", come l'ha definita nell'intervista a Fanpage.it. Ospite al GFVip, "è venuta con un paio di jeans e le scarpe da ginnastica, in punta di piedi, in tutta la sua semplicità. Non ha nessun motivo di dover apparire", ha spiegato Franco Bortuzzo. "Io la conosco bene, so che lei non voleva neanche entrare in quella situazione, poi si è fatta coinvolgere. Mi è sembrato strano che abbiano preso strade diverse, ma chissà, la vita a volte unisce a volte divide".

Manuel e Lulù sono ormai lontani

Lulù sembra aver deciso di allontanarsi definitivamente da Manuel dopo le parole di Signorini che in studio ha aspramente criticato i suoi comportamenti. "Devi dare la possibilità di vivere a Manuel di viversi la sua esperienza, così rischi di rovinargliela, quindi devi avere rispetto e maturità", l'ha gelata in diretta. "Non farti castelli in aria, ti ha detto che non ti vuole vicino. A volte hai dei problemi a controllare le tue emozioni e ti comporti come una bambina". La Selassié ha provato a giustificarsi visibilmente a disagio per la situazione, chiedendo persino scusa al pubblico: "Tutto è iniziato in modo sereno, ma ho problemi fuori da qua, voi lo sapete bene, quindi ci sono dei momenti in cui mi faccio prendere dal panico e ho degli atteggiamenti infantili".