Martedì 16 marzo è prevista la messa in onda della seconda puntata della nuova fiction di Rai1, "Màkari". Quelle che seguono sono tutte le anticipazioni della seconda puntata della fiction con Claudio Gioè, Ester Pantano, Domenico Centamore e Tuccio Musumesi. Il titolo della seconda puntata è "La regola dello svantaggio", tratta dall'omonimo romanzo di Gaetano Savatteri.

Anticipazioni della seconda puntata del 16 marzo

La nuova vita di Saverio Lamanna a Màkari non va affatto male: è sempre più convinto della ritrovata attività di scrittore, la relazione con Suleima procede felicemente, increspata solo da un po’ di gelosia, e Piccionello ormai, più che un amico, è un pezzo di famiglia. Peccato, però, che il conto in banca sia perennemente in rosso, tanto che Saverio si ritrova a dover accettare un lavoro come guida per un tour enogastronomico. E così parte con un pulmino insieme a Piccionello, alla volta di varie e tipiche località siciliane. Ma presto si rende conto che nella comitiva che sta accompagnando c’è qualcosa di strano: in quel gruppo di presunti amici s’intrecciano risentimenti e rancori terribili. Un’autentica rete di odio che circonda un solo uomo, Olmo, il tracotante (e potente) capo del gruppo. Quando Olmo morirà, Saverio non avrà dubbi: è un delitto. E comincerà a dare la caccia al colpevole.

La Sicilia di Màkari, ecco le location della fiction

Anche nella seconda puntata di Màkari, a fare da sfondo alle avventure del brillante giornalista Saverio Lamanna c'è una Sicilia fantastica. Le location che fanno da sfondo alla fiction sono mozzafiato. Si parte dalla bellezza di San Vito Lo Capo e delle sue spiagge per poi guardare rispettivamente a est, dove fiorisce la natura rigogogliosa della Riserva Naturale dello Zingaro, e a est con il territorio selvaggio dello stesso Golfo di Macari e ancora ad ovest con la Tonnara di Scopello e i suoi faraglioni.