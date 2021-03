La terza puntata della fiction Màkari andrà in onda lunedì 22 marzo 2021 e si chiamerà "È solo un gioco". La fiction con Claudio Gioè, Ester Pantano, Domenico Centamore, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri e diretta da Michele Soavi, prosegue con una storia che vedrà il giornalista scrittore Saverio Lamanna indagare sulla morte di Franco Rizzo, ex promessa del calcio nonché suo cugino. Quella che appare come una morte accidentale, si prefigura in realtà come un omicidio. Ad aggiungere incertezza e scompiglio, c'è anche la vita sentimentale: Suleima ha un colloquio di lavoro a Milano ed è intenzionata a lasciare Màkari.

Anticipazioni Makari: la trama della terza puntata del 22 marzo

Ecco le anticipazioni della terza puntata di Màkari. È morto Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio. Un incidente d’auto, una tragedia. Saverio, a dire il vero, quasi non si ricorda di lui, ma il padre pretende comunque che vada al funerale. Saverio obbedisce al genitore, ma è sempre più nervoso, perché se è vero che non ricorda il cugino, è ancora più vero che non vuole ricordare, ricorrendo alla sua solita strategia: rimuovere i sentimenti e il dolore senza affrontarli; strategia messa in atto dalla morte della madre. A poco a poco, però, Saverio si rende conto che la morte di Franco non è stata un incidente, ma un omicidio. E, allora, cercando la verità su quel singolare delitto, comincerà anche ad affrontare la verità dei propri sentimenti. Sciogliendo l’enigma, oltre a scoprire il colpevole, Saverio ritroverà nel proprio cuore il commovente ricordo di quel cugino a cui da bambino aveva voluto molto bene. La morte di Franco, però, non è l’unica ragione di scompiglio nei sentimenti di Saverio: Suleima ha un colloquio di lavoro a Milano e, se andrà bene, a breve dovrà lasciare Màkari.

Suleima lascia Màkari: le parole della protagonista

Ester Pantano è l'attrice che interpreta il personaggio di Suleima. In una intervista a Fanpage.it, l'attrice catanese ha anticipato qualcosa sul futuro del suo personaggio, in particolare sulla possibilità che possa lasciare Màkari: "Lei avrà la possibilità di andare via per la sua carriera perché non vuole rinunciare al suo sogno. Saverio dovrà scegliere se lasciarla andare o seguirla. È una donna che non è creata a immagine, somiglianza e servizio di un uomo". E sulla seconda stagione, l'attrice conferma: "Date le premesse, mi sembra possibile".