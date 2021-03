Il 15 e il 16 marzo 2021 parte la nuova serie tv prodotta da Palomar (la stessa casa che produce Il commissario Montalbano) per Rai Fiction dal titolo Màkari. Quattro puntate con protagonista Claudio Gioè nei panni di un ex giornalista che, dopo essere stato rimosso dal suo incarico, si ritrova a essere detective per caso nella sua terra d'origine. La Sicilia è grande protagonista di questa fiction che vede la firma di Michele Soavi alla regia. Tra i luoghi che vedremo, oltre al Golfo di Macari, anche San Vito Lo Capo, la Riserva Naturale Orientata de Lo Zingaro, la Tonnara di Scopello, Castellammre del Golfo, Trapani e Palermo. La serie è tratta dai romanzi di Gaetano Savetteri, editi da Sellerio.

La trama di Makari: puntate ed episodi

La trama delle quattro puntate di Màkari prende spunto dai romanzi omonimi di Gaetano Savetteri dal titolo "I colpevoli sono matti", "La regola dello svantaggio", "È solo un gioco" e "La fabbrica delle stelle". Il giornalista e scrittore Saverio Lamanna (Claudio Gioè) torna nella sua Màcari dopo essere stato licenziato dal suo incarico, capo ufficio stampa per un ministero. Ritrova i personaggi del suo passato, tra cui l'amico Peppe Piccionello, che si rivelerà essere una spalla fondamentale quando si ritroverà a essere detective per caso, alla scoperta dei misfatti e dei segreti della sua terra. Nella prima puntata, dal titolo I colpevoli sono matti, un anziano clochard è accusato della scomparsa di un bambino.

Il cast completo di Makari: attori e personaggi

Ecco l'elenco degli attori principali che interpreteranno i personaggi della prima stagione di Makari: Claudio Gioè è Saverio Lamanna, Domenico Centamore è Peppe Piccionello, Ester Pantano è Suleima, Tuccio Musumesi è il papà di Saverio. Nel cast anche Antonella Attili e Astrid Meloni.

Dove vedere Makari in replica e in streaming

La serie tv Makari sarà disponibile a partire dal 15 marzo 2021, quando andrà in onda la prima puntata e subito il 16 marzo 2021 con la seconda puntata. La diretta sarà trasmessa anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Come di consueto, sulla piattaforma di contenuti on demand sarà possibile rivedere gli episodi anche in replica.