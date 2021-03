Ignazio Boschetto si dà alla Tv, sua la sigla della fiction di Rai1 Màkari

Il cantante de Il Volo ha infatti scritto la sigla della fiction. “Un onore per me averla scritta – ha dichiarato il cantante de Il Volo – è una canzone che racconta la mia Sicilia dove torno ogni anno in estate”. La fiction con Claudio Gioè andrà in onda su Rai1 a partire da lunedì 15 marzo, in quattro puntate.