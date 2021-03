Il 2021 sta sorridendo alla fiction di Rai1. In questo primo trimestre la rete diretta da Stefano Coletta registra dati d'ascolti da capogiro e dopo Mina Settembre, Lolita Lobosco, Il Commissario Ricciardi e Montalbano, è la volta di Màkari, che ha alla seconda puntata conferma il risultato enorme del debutto. Nonostante il leggero calo, la fiction con Claudio Gioè porta a casa 6.196.000 spettatori pari al 25.9% di share, battendo nettamente le proposte della concorrenza nella serata di martedì 16 marzo.

Stefano De Martino batte le Iene

Un risultato eccellente soprattutto se letto in chiave concorrenza, visto che su Canale 5 è andata in onda la partita di i Champions League Real Madrid-Atalanta, che ha raccolto davanti al video 4.289.000 spettatori pari al 15.7% di share. Ottimo anche il risultato di Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino su Rai2, che giunto alla sua penultima puntata ha interessato 1.530.000 spettatori pari al 7.2% di share. Poco distante Italia 1 che con Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.527.000 spettatori (corrispondenti all'8.6% di share). Si prosegue con TV8 con Due Cuori e una Provetta che ha segnato l’1.3% di share con 328.000 spettatori, mentre sul Nove è andato in onda Non-Stop che ha catturato l’attenzione di 476.000 spettatori (corrispondenti al 2% di share).

La sfida dei talk show politici

Il martedì sera, come sempre, è anche luogo della sfida tra i talk show di politica e attualità. Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 842.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Meglio fa su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un ascolto medio di 1.074.000 spettatori con il 5.6% di share. Il talk di Mario Giordano tiene testa anche a DiMartedì su La7 che ha registrato 1.102.000 spettatori con uno share del 4.7%.