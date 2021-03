Parte bene la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, con il 21% di share, ma nello scontro prevale la nuova fiction di Rai1 Makari ennesimo prodotto seriale dell'azienda pubblica che riscuote un boom di ascolti (con il 28%) e doppia – o quasi – il reality di Canale 5 in termini di spettatori assoluti. Ecco tutti i dati auditel della prima serata del 15 marzo.

Gli ascolti di lunedì 15 marzo 2021

La prima puntata della fiction Makari, con protagonista Claudio Gioè, ha registrato ben 6.744.000 spettatori pari al 28,08%. Su Canale 5 il debutto de L’Isola dei Famosi 15, condotto da Ilary Blasi, ha raccolto 3.602.000 spettatori pari al 21,68% di share. L'ultima edizione dell'Isola, quella del 2019, era partita un po' peggio, con 3.062.000 spettatori pari al 18.27%.

Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto 1.416.000 spettatori pari a uno share del 5,62%. Su Italia 1 Red ha totalizzato 1.405.000 spettatori (5,82%). Su Rai2 Left Behind – La profezia è stato seguito da 952.000 spettatori (3,85%). Su Rete4 Quarta Repubblica ha registrato 940.000 spettatori (4,91%). Su La7 896.000 spettatori (3,24%), hanno visto Speciale Bersaglio Mobile, seguito da Il giorno che scoprimmo la P2 (571.000 spettatori con il 2,29%). Su Tv8 4 Ristoranti ha totalizzato 464.000 spettatori (1,77%), sul Nove Nemico Pubblico ha raccolto 450.000 spettatori (2,02%). Su Rai4 Underworld – La ribellione del Lycans ne ha raccolti 217.000 (0,83%).

I programmi di martedì 16 marzo 2021

Stasera, continua con il secondo appuntamento la serie Makari. La Rai propone anche Stasera tutto è possibile (Rai2), #Cartabianca(Rai3), Il Ranger Una vita in Paradiso (Rai Premium), i film Robin Hood – L’origine della leggenda (Rai4), Angèle e Tony (Rai5), Novecento (RaiMovie). Su Mediaset vanno in onda la partita di Champions League Atalanta – Real Madrid (Canale 5), Le Iene Show (Italia 1), Fuori dal Coro (Rete 4), i film Arma Letale 4 (20), L’ora della furia (Iris), Il maggiore Payne (Italia 2), Mi fido di te (34), la serie Whiskey Cavalier (Top Crime). La7 trasmette diMartedì, Tv8 il film Due cuori e una provetta, Nove il film Non stop, Cielo la pellicola Hysteria, Tv2000 il film Emotivi Anonimi, Giallo la serie Elementary, Paramount la maratona Kill Bill Vol 1 + vol 2, Spike la serie giovane ispettore Morse.