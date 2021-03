La quarta puntata della fiction Màkari andrà in onda lunedì 29 marzo 2021 su Rai1, alle 21.25, che si chiamerà La fabbrica delle stelle. La quarta puntata sarà anche l'ultima della fiction con Claudia Gioè, Ester Pantano e Domenico Centamore, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri e diretta da Michele Soavi. La storia che vede protagonista il giornalista scrittore Saverio Lamanna si conclude con risvolti sentimentali tragicomici – con Suleima ormai in partenza – e con un nuovo caso da risolvere, la morte di Gea De Simone, che Saverio avrebbe dovuto proteggere a tutti i costi.

Anticipazioni Makari: la trama della quarta puntata del 29 marzo

Queste le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Màkari. Suleima ha ottenuto il lavoro a Milano. Per lei e Saverio si avvicina il momento dei saluti e i due devono decidere del loro futuro insieme, o meno. Fra l’altro Suleima è assai nervosa e tesa. Ha una novità, ancora più dirompente dell’imminente separazione, e non sarà facile comunicarla al suo compagno. A complicare queste giornate c’è anche un nuovo lavoro che Saverio ‐ a causa della cronica penuria di soldi ‐ non può rifiutare: viene assunto dalla ricca Flaminia De Simone per fare da press agent al film di sua sorella Gea, regista e produttrice. Il film partecipa a un importante festival siciliano e Saverio deve partire subito, insieme a Piccionello immediatamente a suo agio nello spumeggiante mondo festivaliero. In realtà, il lavoro di ufficio stampa è poco più di una copertura: il vero motivo per cui Lamanna è stato assunto è proteggere Gea dal violento fidanzato, Alo Pereira, che l’ha già picchiata molte volte e sembra sempre più fuori controllo. Saverio però fallisce il suo compito di guardia del corpo: una mattina Gea De Simone viene trovata morta, assassinata. Saverio è attanagliato dal senso di colpa e, più determinato che mai, decide che non se ne andrà di là finché non troverà il colpevole.

Màkari 2, tutto sulla seconda stagione

Con la conclusione della prima stagione, tutti si chiedono se Màkari avrà o meno una seconda stagione. Come è stato già annunciato in conferenza stampa da Carlo Degli Esposti, il produttore a capo della Palomar e del progetto, tutto sarebbe partito in automatico in relazione agli ascolti tv. La media di sei milioni netti di spettatori per puntata, lascia ben sperare. La stessa Ester Pantano in una delle sue dichiarazioni rilasciate a Fanpage.it ha confermato questa possibilità: "Penso proprio che si possa fare una seconda stagione".