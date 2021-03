Tra le serie tv più viste dall'inizio dell'anno c'è, senza dubbio, Lupin, una delle ultime creazioni Netflix che ha più appassionato il pubblico della piattaforma streaming, che si prepara ad assistere alle nuove puntate previste per questa estate. Nell'attesa, intanto, è stato divulgato il primo trailer dei nuovi episodi che vedranno Assane Diop portare avanti la sua avventura nell'ombra del ladro gentiluomo più famoso di sempre.

Cosa succederà nei prossimi episodi

Nei primi episodi abbiamo potuto vedere come il talentuoso Assane Diop, sia riuscito a destreggiarsi tra un furto al Louvre ordito per vendicare la morte di suo padre che, poi, scoprirà non aver mai commesso il furto per cui è stato accusato. Nei nuovi episodi, però, come si vede già dai pochi minuti che compongono il trailer, Diop dovrà avere a che fare con qualcosa di ben più grave: il rapimento di suo figlio. Una sfida che metterà a dura prova la resistenza del protagonista che dovrà lottare affinché non accada nulla di male a suo figlio, rapito da colui che anni prima lo aveva privato dell'affetto di suo padre.

Quando vedremo Lupin 2

Stando a quanto comunicato dalla piattaforma streaming i prossimi episodi, cinque in totale, che andranno a costruire la seconda parte della serie trasmessa su Netflix a gennaio di quest'anno. Si tratta, quindi, non di una nuova stagione, bensì della continuazione della prima, e qui verranno ricuciti tutti i fili di quello che è accaduto nelle puntate precedenti, arrivando alla fine di questa storia dove la figura di Arsenio Lupin, pur non essendo protagonista, ha un ruolo predominante in tutta la vicenda. I fan della serie, però, dovranno aspettare ancora qualche mese, dal momento che l'arrivo on demand è previsto per l'estate, come annunciato anche da Netflix Francia che sull'account ufficiale Instgram, per ingannare l'attesa, aveva costruito un piccolo filmato che confermasse l'uscita di questa attesissima seconda parte.