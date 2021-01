La piattaforma ha da poco confermato l'arrivo in streaming della seconda parte di Lupin, la serie tv con protagonista Omar Sy che ha conquistato in poco tempo gli utenti di Netflix. Dopo i primi otto episodi, ne arriveranno altri cinque a completare la storia di Assane Diop.

La conferma di Netflix

Confermata, quindi, la seconda parte di Lupin, la serie francese originale con protagonista Omar Sy che è riuscita a conquistarsi un posto nella Top 10 della piattaforma in svariati Paesi. Il ritorno con i nuovi episodi è previsto per questa estate e saranno diretti da due registi d'eccezione, ovvero Ludovic Bernard e Hugo Gèlin. Sulla pagina ufficiale di Netflix Francia si trova anche un breve video di presentazione in cui vengono mostrate tutte le trasformazioni di Assane Diop, la cui voce è diventata un elemento di caratterizzazione, come per Arsenio Lupin era il suo vestiario. Ma il suo interprete parigino, colui che vive per l'appunto "all'ombra di Arsenio" è riuscito a catturare l'attenzione del pubblico e ad ingannare le sue "vittime" anche per il suo atteggiamento e la suo fine intelletto.

Nonostante molti abbiano erroneamente pensato che Omar Sy impersonasse proprio il noto ladro gentiluomo, andando avanti con le puntate, si comprende che Lupin diventa un maestro di vita, un esempio da seguire, emulare, ma da cui distaccarsi quando necessario. Il protagonista, quindi, è sì un abile truffatore, ma è anche un ragazzo come tanti.

Il cast della serie

Nel cast, oltre ad Omar Sy, ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Ludovic Bernard (episodi 6 e 7) e Hugo Gélin (episodi 8, 9 e 10). La serie è prodotta da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck).