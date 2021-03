Una media di 1.8 milioni di spettatori – con due puntate che hanno superato agevolmente i 2 milioni di spettatori netti – che colloca la sesta edizione tra le più viste di sempre. Con l'ultima puntata, in onda questa sera martedì 23 marzo alle 21.20 su Rai2, Stasera tutto è possibile chiude i battenti e lo fa con il sorriso di averne regalati altrettanti in una edizione che resta notevole soprattutto per tre aspetti: Stefano De Martino si conferma un grande conduttore e un ottimo padrone di casa, il duo Francesco Paolantoni–Biagio Izzo e, dulcis in fundo, la scoperta di un artista completo come non se ne vedevano da anni, l'imitatore Vincenzo De Lucia.

Il borsino degli ascolti

Cominciata il 12 gennaio 2021, la sesta edizione di Stasera tutto è possibile ha fatto registrare il miglior esordio della sua storia: 2.573.000 spettatori netti per il 12.10% di share. Nonostante questo, lo show ha dovuto fare i conti con una serie di rinvii già da subito, quando la seconda puntata è andata in onda saltando una settimana, oltre a saltare la settimana del Festival di Sanremo. Ciononostante, gli ascolti non si sono mai spostati di molto toccando nuovamente quota 2 milioni di spettatori netti il 9 febbraio. Anche questo, è un evento che non accadeva dalla terza stagione.

La scoperta di Vincenzo De Lucia

La sesta edizione di Stasera tutto è possibile ci ha regalato soprattutto la stella di Vincenzo De Lucia. Un talento puro che viene da una gavetta che lo ha visto interpretare tutti i ruoli dello spettacolo: attore, sceneggiatore, regista, aiuto-regista. La sua specializzazione sono le imitazioni: Maria De Filippi, Barbara D'Urso Mara Maionchi, Ornella Vanoni, Maria Nazionale, Milena Gabanelli, Franca Leosini e Mara Venier. Semplicemente delizioso. Mara Venier, in queste settimane, lo ha portato con sé anche nel progetto di "Domenica In" e saranno certamente ancora tante altre le avventure di Vincenzo De Lucia dopo "Step".

L'ultima puntata di Stasera tutto è possibile

Il tema dell'ultima puntata è “Sanremo” e sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli saliranno – oltre agli ospiti fissi già citati: Sergio Friscia, Antonio Giuliani e i Gemelli di Guidonia. E ancora, Iva Zanicchi, per la prima volta ospite di Step, Melissa Satta, Ema Stokholma e Ciro Giustiniani. Ci sarà anche la mascotte dello show, il Panda, "animato" dal ballerino Egon Polzone. Sarà una grande festa, aspettando la conferma per una settima edizione che – a guardare i risultati – dovrebbe essere scontata.