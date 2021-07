Lucifer 6, la fine arriva il 10 settembre: lode a Netflix che ha resuscitato una serie che era morta Questa mattina Netflix ha annunciato la stagione finale di Lucifer disponibile a partire dal 10 settembre in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile. La serie con Tom Ellis nei panni dell’angelo ripudiato da Dio arriverà alla fine con dieci episodi rilasciati tutti nello stesso giorno. Senza Netflix, Lucifer non avrebbe avuto una degna conclusione.

Tutto ha una fine, anche il male. Netflix questa mattina ha annunciato la stagione finale di Lucifer, la serie con Tom Ellis, prevista per il 10 settembre. Dieci episodi, distribuiti tutti in contemporanea come di consueto, che concluderanno definitivamente il fortunato arco narrativo che Netflix ha salvato dopo la cancellazione da parte di Fox dopo tre stagioni.

La sesta stagione di Lucifer

Nella sesta stagione di Lucifer, che Netflix considera come Parte B della quinta stagione, si chiuderà definitivamente la storia di Lucifer. A complicare ogni cosa sarà Dio in persona, deciso finalmente a scendere sulla Terra. Tra segreti svelati ed eroici sacrifici, il mondo non sarà più lo stesso. Nel cast confermati insieme a Tom Ellis anche Lauren German (Chloe Decker), D.B. Woodside (Amenadiel), Lesley Ann-Brandt (Lilim), Rachel Harris (la psicoterapeuta Linda Martin) e persino Kevin Alejandro, l'attore che interpreta il Detective Dan.

Il grande merito di Netflix

Senza Netflix, Lucifer non avrebbe avuto una degna conclusione. La Fox aveva cancellato la serie dopo la terza stagione ma è pur vero che la produzione ha avuto grandi responsabilità per il progressivo insuccesso. Il piano degli episodi, infatti, è andato assolutamente fuori produzione: la prima stagione ne aveva 13, la seconda 18 e la terza era arrivata addirittura a 26 seguendo alla lettera lo schema dei classici procedural in stile "C.S.I.". Ma Lucifer ha sempre avuto un potenziale da sfruttare nella sua verticalità oltre a una fanbase incredibile. Questo Netflix lo ha capito riprendendo il titolo e livellando tutto, portando a 10 episodi a stagione. In uno scenario in cui è sempre più difficile "restare" – con una sovrapproduzione incredibile – Lucifer si appresta al suo canto del cigno con la dignità della grandi serie pur essendo un prodotto che non ricorderemo certo per la sua originalità.