Arriva una docu-serie sulla storia di Clio MakeUp, quando e dove vederla A partire dal 3 settembre su Discovery Plus arriva “Clio Back Home” una nuova docu-serie dedicata a Clio MakeUp. La blogger e poi imprenditrice è stata una delle prime a conquistare un vastissimo pubblico partendo dal suo canale YouTube e diventando nel tempo una vera e propria icona anche sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i fenomeni del web che in questi anni hanno avuto un'enorme risonanza c'è, senza dubbio, Clio MakeUp, pseudonimo di Clio Zammatteo, che è riuscita a conquistare milioni di fan, con i suoi consigli utili ed efficaci e alla portata di tutti per realizzare un trucco a dir poco perfetto. La sua semplicità e la sua dolcezza hanno fatto in modo che i suoi video su Youtube, piattaforma dove ha iniziato ad esprimersi e a sperimentare, ottenessero migliaia e migliaia di visualizzazioni. Ed è proprio sulla sua storia che Discovery ha deciso di realizzare una docu-serie, Clio Back Home, che andrà in onda sulla piattaforma streaming Discovery Plus a partire dal 3 settembre.

L'annuncio di Clio MakeUp

L'annuncio è arrivato proprio dalla blogger e imprenditrice che su Instagram ha condiviso il primo breve trailer che raccoglie le immagini, alcune inedite, che vedremo nella serie documentario sulla storia di una ragazza che della sua passione ne ha fatto una professione e della sua identità ne ha fatto un marchio. Ed è così che Clio Zammatteo parla del suo nuovo progetto:

Vi ricordate il mio primo video su YouTube ?!?! Quante cose sono cambiate dal lontano 2008… Mi avete visto crescere, trasformare la mia passione in un lavoro , fondare la mia linea di make-up, diventare mamma e organizzare un trasloco intercontinentale in piena pandemia. Oggi sono orgogliosa e felice di potervi presentare CLIO BACK HOME, la docu-serie che vi farà scoprire la mia vita personale e professionale. Insieme a tutti i suoi inediti retroscena. Stay tuned .. Manca solo 1 MESE

Non solo la sua crescita professionale, ma anche personale. Vedremo, quindi, la sua storia d'amore con Claudio, l'uomo che l'ha supportata ed è stato al suo fianco in questa scalata verso il successo, vedremo la nascita delle bellissima Grace e Joy e il suo ritorno in Italia dopo più di dieci anni in America. Un viaggio attraverso l'ascesa di un personaggio diventato iconico sui social seguita da più di 3 milioni di persone, uno tra i primi esempi di successo attraverso i nuovi media che continua a raccogliere consensi.

Leggi anche Nove Perfetti Sconosciuti, quando e dove vedere la nuova serie con Nicole Kidman

Discovery presenta la docu-serie

La docu-serie era stata annunciata anche nella presentazione dei palinsesti 2021-2022 di Discovery dove, per l'appunto, tra i progetti previsti per il prossimo autunno c'era anche la serie incentrata sulla vita della makeup artist, dai suoi inizi del tutto amatoriali alle vette della popolarità.