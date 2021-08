Maradona-Sogno Benedetto arriva su Amazon Prime Video, quando esce la serie sul Pibe de Oro Era tra le serie più attese e di cui si parlava già da diverso tempo e finalmente Amazon Prime Video ha diffuso una data. Il 29 ottobre sarà disponibile in streaming “Maradona-Sogno Benedetto”, la serie che racconta la vita di Diego Armando Maradona, tra i più grandi campioni del calcio mondiale che ha rivoluzionato la storia dello sport e della tifoseria.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo tanta attesa, finalmente, Amazon Prime Video ha annunciato la data di uscita di una delle serie più chiacchierate di sempre, dal momento che della sua realizzazione si parlava già qualche anno. Si tratta di Maradona-Sogno Benedetto, la serie che racconta la vita di Diego Armando Maradona, tra i più grandi atleti della storia che ha segnato un'epoca del calcio mondiale. Con la scomparsa del Pibe de Oro avvenuta lo scorso 25 novembre, l'arrivo della serie che approderà in piattaforma il prossimo 29 ottobre, ha una valenza ancor più significativa.

La storia del calcio in una serie

Amazon Prime Video ha diffuso una nuova clip della serie che i curiosi e gli appassionati potranno vedere a partire dal prossimo ottobre, quando la serie arriverà in 240 Paesi. La serie ripercorre fedelmente la vita di un uomo che ha fatto la storia dello sport, un'icona che, come tale, ha da sempre racchiuse al suo interno contraddizioni, eccessi e rovinose cadute in un baratro dal quale non sempre è stato facile rialzarsi. Con la sua morte, a soli 60 anni, Diego Armando Maradona ha segnato la fine di un'epoca e di una tifoseria che, difficilmente, è possibile riscontrare nello sport di oggi, come si evince anche nelle varie puntate della serie.

La trama di Maradona – Sogno Benedetto

La peculiarità di Maradona – Sogno Benedetto è negli attori scelti per interpretare il numero 10 che ha infiammato generazioni di appassionati: Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax), che interpreteranno Diego Armando Maradona nelle varie fasi della sua vita e della sua prolifica carriera. La storia di Diego parte dalle umili origini nella cittadina di Fiorito, in Argentina, suo paese natio, fino alla rivoluzionaria carriera, al Barcellona e poi al Napoli, raccontando il suo ruolo chiave nel portare l'Argentina a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell'86. Nella serie sono presenti anche Julieta Cardinali (En Terapia, Valentin), Laura Esquivel (Patito Feo), Mercedes Morán (Diarios de Motocicleta), Pepe Monje (Amor en Custodia), Peter Lanzani (El Clan).