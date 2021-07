L’ultima stagione di The Walking Dead divisa in tre parti, quando e dove vederla L’ultima stagione di The Walking Dead arriva in Italia il 22 agosto, non più trasmessa dalla Fox, come è accaduto fino alla decima stagione, ma sarà disponibile sulla sezione Star della piattaforma streaming Disney +. Altra novità, inoltre, riguarda il fatto che gli episodi conclusivi saranno divisi in ben tre blocchi, che protrarranno la serie al 2022.

A cura di Ilaria Costabile

L'ultima stagione di The Walking Dead, la serie che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo, arrivata al suo undicesimo capitolo sta per dire addio agli appassionati che attendono di scoprire come si concluderà la storia. L'uscita dei nuovi episodi era inizialmente prevista per marzo 2021, ma la data è slittata ad agosto e, infatti, il 22 agosto saranno disponibili alla visione. Ma ci sono due novità piuttosto importanti che riguardano la fruizione di quest'ultimo capitolo, come ad esempio il fatto che non sarà più la Fox a trasmettere gli episodi qui in Italia, bensì Disney +.

Nuovi episodi in tre blocchi

Dopo anni di distribuzione con la Fox, proprio quando si è vicini alla fine arriva la notizia che gli ultimi episodi di una delle serie più amate di sempre, saranno disponibili nella sezione Star di Disney +, quindi attraverso un servizio streaming. Altra novità riguarda il fatto che l'undicesima stagione sarà divisa in ben tre blocchi, un modo per rallentare quello che, in effetti, sarà un addio doloroso per i fan della serie. Se il primo blocco sarà visibile da fine agosto, i prossimi due, presumibilmente, slitteranno in autunno e in primavera. Non a caso, infatti, la stagione conclusiva è stata definita dagli sceneggiatori come una trilogia.

La trama dell'ultima stagione

Cosa vedremo nelle tre fasi finali che chiudono, quindi, il cerchio di un racconto iniziato undici stagioni fa? Alexandria, dove tutto ebbe inizio, è ormai in serie difficoltà dopo la devastazione causata dai Sussurratori. Coloro che vi sono rimasti, quindi, provano a lottare per proteggerla e sfamare i suoi abitanti, tra cui ci sono anche i sopravvissuti alla caduta del Regno e all'incendio di Hilltop, senza dimenticare, poi, Maggie e il gruppo dei Custodi. Ci sono più persone di quanto si potesse immaginare in città e questo rende difficili proteggerla. Chi è in forze tra i sopravvissuti devono procurarsi cibo provando al contempo a rafforzare le difese della città, prima che possa crollare per sempre, come è accaduto ad altre comunità in anni di battaglia. L'unica salvezza che si scorge all'orizzonte è il Commonwealth, una rete di colonie con tecnologie avanzate e guidate da Mercer, il loro leader che ha il volto di Michael James Shaw.