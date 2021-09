Luce dei tuoi occhi si sposta e cambia giorno: quando va in onda la prossima puntata La terza puntata di “Luce dei tuoi occhi” andrà in onda martedì 5 ottobre su Canale 5. La fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno subisce un cambio di programmazione: per la prima volta l’appuntamento non sarà il mercoledì sera ma il martedì. La motivazione più probabile è evitare che si sovrapponga alla partita di Nations League Italia-Spagna, in onda mercoledì 6 ottobre su Rai1.

A cura di Elisabetta Murina

La terza puntata di Luce dei tuoi occhi andrà in onda martedì 5 ottobre su Canale 5. La fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno subisce un cambio di programmazione. Per la prima volta, infatti, l'appuntamento non sarà il mercoledì sera, come è accaduto con le prime due puntate, ma il martedì. La motivazione più probabile è evitare che si sovrapponga alla partita di Nations League Italia-Spagna, in onda su Rai1. Nei suoi esordi, la fiction di Canale 5 ha registrato ottimi risultati: la prima puntata è stata vista da oltre 3 milioni di spettatori, pari al 15,8% di share.

Perché Luce dei tuoi occhi anticipa la terza puntata a martedì 5 ottobre

Anna Valle nella serie tv Luce dei tuoi occhi

La terza puntata di Luce dei tuoi occhi andrà in onda martedì 5 ottobre su Canale 5, anziché mercoledì 6. La motivazione più probabile di questo cambio di programmazione è evitare che si sovrapponga alla partita di Nations League Italia-Spagna, che sarà trasmessa su Rai1 mercoledì 6 ottobre alle 20.45. Con questa modifica, la fiction di Canale 5 si scontrerà con la serie televisiva francese Morgane-Detective geniale. Quest'ultima, reduce da un grande successo in Francia, è arrivata in Italia e ha conquistato il prime time di Rai1. Nell'ultima puntata (28 settembre), infatti, è stata vista da quasi 4 milioni di telespettatori, raggiungendo il 18,7% di share.

Gli ascolti tv di Luce dei tuoi occhi, il debutto su Canale 5

La prima puntata di Luce dei tuoi occhi è andata in onda mercoledì 22 settembre. Nel suo esordio, la fiction di Canale 5 ha raggiunto un ottimo risultato: è stata vista da 3.231.000 spettatori, pari al 15.8% di share. Così, si è attestato come programma più visto della serata.