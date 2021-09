Ascolti TV di Luce dei tuoi occhi, ecco quanti spettatori hanno visto la prima puntata Mercoledì 22 settembre, il palinsesto televisivo è stato ricco di esordi. Gli spettatori hanno potuto seguire la prima puntata della serie tv Luce dei tuoi occhi, con Giuseppe Zeno e Anna Valle. Ma anche l’esordio di Honolulu, programma con Fatima Trotta e Francesco Mandelli, e quello della nuova stagione de L’ispettore Coliandro.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di mercoledì 22 settembre ha offerto agli spettatori nuove fiction, film cult e programmi di intrattenimento e di approfondimento. Canale5 ha lasciato spazio alla prima puntata di Luce dei tuoi occhi, serie tv con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Rai1 ha puntato sul film Pretty Woman. Ecco chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

Anna Valle batte Julia Roberts

Su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della serie televisiva Luce dei tuoi occhi. La fiction che vede Anna Valle nei panni di una stimatissima ballerina e Giuseppe Zeno in quelli di un insegnante è stata accolta con buoni risultati in termini di ascolto. L'esordio è stato seguito da 3.231.000 spettatori pari al 15.8% di share. Così, si è attestato come programma più visto. Su Rai1, il film Pretty Woman con Richard Gere e Julia Roberts è stato seguito da 2.786.000 spettatori pari al 13.9%.

Ascolti tv di mercoledì 22 settembre 2021

Vediamo ora i risultati ottenuti dalle altre reti televisive. Rai2 ha trasmesso la prima puntata de L’Ispettore Coliandro – Il Ritorno 4. La prima puntata della serie televisiva con Giampaolo Morelli, Paolo Sassanelli, Alessandro Rossi, Caterina Silva e Benedetta Cimatti ha registrato 2.115.000 spettatori pari al 9.9% di share. Rai3 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Chi l'ha visto?. Il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di casi di cronaca e di scomparsa ha registrato 1.923.000 spettatori pari al 9.9% di share. Tiepido l'esordio su Italia1 di Honolulu, il programma condotto da Fatima Trotta (qui l'intervista rilasciata a Fanpage.it) e Francesco Mandelli, si è fermato a 887.000 spettatori con il 4.7% di share. Infine, su Rete4 è andato in onda Zona Bianca. Il programma è stato seguito da 701.000 spettatori con il 4% di share.