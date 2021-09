Fatima Trotta: “Honolulu è un programma tutto nuovo, vi spiego come funziona” A Fanpage.it, la storica conduttrice di Made in Sud racconta l’emozione di un doppio debutto, quella di condurre un nuovo programma come “Honolulu” in una nuova emittente come Italia 1: “La comicità è la mia comfort zone, ma essere a Mediaset è una sfida tutta nuova”. La nuova coppia formata con Francesco Mandelli: “La scintilla è nata subito, seguivo Francesco sin dai tempi di Mtv”.

Un grande debutto su Italia 1: il nuovo programma comico Honolulu, prodotto da Colorado Film e 3Zero2 original content, arriva in prima serata da mercoledì 22 settembre condotto dall’inedita coppia formata da Fatima Trotta e Francesco Mandelli. A Fanpage.it, la storica conduttrice di Made in Sud, unica a essere presente in tutte le edizioni, racconta l'emozione di un doppio debutto – un nuovo programma e una nuova emittente: "La comicità è la mia comfort zone, ma essere a Mediaset è una sfida tutta nuova". La nuova coppia formata con Francesco Mandelli: "La scintilla è nata subito, seguivo Francesco sin dai tempi di Mtv". C'è anche qualche vecchio amico che arriva dalla storica esperienza condivisa di Made in Sud: "Nel cast ci sono Francesco Cicchella, Enzo e Sal e i Ditelo Voi. Made in Sud è come un figlio per me".

Fatima, questa sera comincia Honolulu. Come ti senti?

Sono emozionata. È un doppio debutto, un nuovo programma e una nuova rete. Avere un po' di emozione, un po' di strizza, è assolutamente normale. È un programma comico, tra virgolette è una mia comfort zone, ma la sfida di aver accettato Mediaset è tutta nuova. E le nuove sfide non mi spaventano, anzi, mi caricano.

Il tuo partner sul palco è Francesco Mandelli: è il nuovo Nord e Sud della tv?

Sì, abbiamo creato questa "strana coppia" sull'asse Napoli-Milano e ne sono molto felice. Con Francesco è nata subito la scintilla. Ci eravamo conosciuti per "Colpi di fortuna", il film di Neri Parenti, ma ci siamo incrociati poco sul set e molto di più in sede di presentazioni e conferenze stampa. Io seguo Francesco Mandelli da anni, sin dai suoi primi tempi a Mtv e poi nella fase successiva, quella de "I soliti idioti". Ho sempre amato la sua comicità.

Proviamo a spiegare Honolulu? Che programma è?

È un contenitore comico a tutti gli effetti, con degli schemi consolidati per i telespettatori. Il backstage, in questo programma, sarà a vista. Il ‘dietro le quinte' sarà sul palco e gli artisti entreranno quindi in gioco già da quel momento. I telespettatori, così, assisteranno a tutto, sia quello che accade in scena sia quello che accade dietro. Anche noi conduttori, per questo motivo, saremo sempre in scena per due ore e mezza di spettacolo totale.

Ho letto il cast: c'è qualche "vecchio amico" di Made in Sud.

Sì, mi fanno un po' casa. Ci sarà Francesco Cicchella, che condividerà con noi la scena, ci saranno gli sketch di Enzo e Sal, ci saranno i Ditelo Voi. Stiamo valutando la possibilità di chiamare altri comici da "Made in Sud" in forma di guest.

Ecco, a proposito di "Made in Sud", tu sei stata l'unica ad aver condotto tutte le edizioni, dal 2008 a oggi. È stata dura lasciare quel format?

Made in Sud per me è un figlio, l'ho condotto per più di dieci anni e ancora oggi lo sento estremamente mio. Però i figli, prima o poi, si lasciano andare e quindi sono molto felice di essere qui, adesso.

Stefano De Martino è stato il tuo ultimo partner in scena, ora è un "concorrente". Vi siete sentiti?

Ci seguiamo, ma così come tutti, anche con Gigi e Ross. C'è sempre grande rispetto e grande intesa. Sono felice di aver condiviso con Stefano una parte di "Made in Sud", così come sono felice del fatto che il programma gli abbia portato tanto fortuna. E spero sempre che le sue scelte siano giuste e perfette per quello che desidera, così come spero lo siano le mie.

Oltre alla tv, che autunno sarà per Fatima Trotta?

Oltre Honolulu, c'è il teatro. Eravamo in scena con lo spettacolo "La Fabbrica dei Sogni" con Sal Da Vinci e stava andando molto bene: poi è arrivata la pandemia. Lo spettacolo, però, dovrebbe ricominciare a partire da dicembre: saremo in pianta stabile al Teatro Diana con il titolo "La Fabbrica dei Sogni – Il Ritorno".