Honolulu, il nuovo programma comico di Italia1 condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli Da settembre, al via in prima serata su Italia1, Honolulu. Il nuovo programma comico sarà condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli. Capi-progetto Andrea Pisani e Luca Peracino (PanPers, ndr) e Chicco Sfondrini. Così, Mediaset spera di poter portare “buonumore, leggerezza e allegria” nelle case degli italiani.

A cura di Daniela Seclì

Settembre è ormai alle porte e si riaccendono i palinsesti televisivi. Su Italia1 è in arrivo in prima serata un nuovo programma: Honolulu, condotto da un'inedita coppia. Al timone, infatti, ci saranno Fatima Trotta – che si era già cimentata alla conduzione di Made in Sud – e Francesco Mandelli. Le informazioni su questo nuovo programma sono ancora pochissime, ma lo spot è già in onda. Vediamo cosa si sa a riguardo.

Honolulu: il nuovo programma comico di Italia1

Il programma, come già precisato, avrà inizio a settembre. Ancora, tuttavia, non è stata specificata la data a partire dalla quale prenderà il via la programmazione. Il format è prodotto da Colorado Film e 302 Original Content. Si tratterà di una trasmissione comica, nata con l'intenzione di occupare il posto lasciato vacante da Colorado. Mediaset, tuttavia, con Honolulu si propone anche di presentare agli spettatori un format lievemente diverso rispetto ai programmi comici che lo hanno preceduto. Ad esempio, ospiterà dei comici che provengono da tutto il territorio nazionale, alcuni attinti dal panorama della stand up comedy. Non dovrebbero mancare, inoltre, anche alcuni dei protagonisti più amati delle passate edizioni di Colorado. L'obiettivo resta quello di donare agli spettatori "buonumore, leggerezza e allegria". Al momento non è dato sapere per quante puntate si protrarrà il programma.

Nella squadra di Honolulu anche i PanPers

A condurre Honolulu, dunque, saranno Fatima Trotta e Francesco Mandelli. Faranno parte della squadra del programma comico, però, anche Andrea Pisani e Luca Peracino (componenti del duo comico noto come PanPers, ndr). I due saranno i capi-progetto e affiancheranno Chicco Sfondrini. Lo spot di Honolulu sta già andando in onda. Non resta che attendere l'annuncio della data della prima puntata, che secondo TvBlog dovrebbe collocarsi nella prima serata di mercoledì.