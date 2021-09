Morgane – Detective geniale: cast e trama della fiction con Audrey Fleurot su Rai1 Martedì 14 settembre al via su Rai1 la serie francese “Morgane – Detective geniale”. Dopo il grande successo ottenuto in Francia, arrivano anche in Italia le vicende della simpatica protagonista, interpretata da Audrey Fleurot. Nella trama una donna con un elevato quoziente intellettivo aiuta la polizia a risolvere casi intricati.

A cura di Daniela Seclì

Da martedì 14 settembre, in onda in prima visione su Rai1, la serie francese Morgane – Detective geniale. La fiction diretta da Vincente Jamain con Audrey Fleurot nei panni della protagonista, ha ottenuto grande successo in Francia. La trama narra le vicende di una donna con un elevato quoziente intellettivo, che accetta di aiutare la polizia a risolvere i casi. Nel cast anche Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud. Ecco quando andrà in onda, quante puntate sono, la trama e il cast della fiction.

Chi c'è nel cast di Morgane – Detective geniale: attori e personaggi

Audrey Fleurot interpreta Morgane Alvaro; Mehdi Nebbou interpreta Adam Karadec; Cypriane Gardin interpreta Théa Alvaro; Noé Vandevoorde interpreta Eliott Alvaro; Bruno Sanches interpreta Gilles Vandraud; Marie Denarnaud interpreta Céline Hazan e Bérangère McNeese interpreta Daphné Forestier.

La trama di Morgane, di cosa parla la fiction

Morgane Alvaro vive a Lilla, in Francia, e ha 38 anni. È madre di tre figli, avuti da due uomini diversi. Per vivere fa la donna delle pulizie presso un Commissariato. È una donna dotata di una straordinaria intelligenza, infatti ha un quoziente intellettivo pari a 160. L'intuito di Morgane spesso la porta a individuare con precisione quando gli agenti che la circondano sono sulla pista sbagliata nelle loro indagini. Il suo acume non passa inosservato. Il commissario Hazan decide di proporle di lavorare con loro come consulente. Morgane, dopo qualche esitazione, si tuffa in questa nuova esperienza. In cambio chiede che si riaprano le indagini sulla scomparsa del suo ex fidanzato Romain. Così, verranno anche alla luce le difficoltà di Morgane di accettare l'autorità.

Quante puntate sono e quando va in onda

La fiction Morgane – Detective geniale va in onda a partire da martedì 14 settembre. La prima stagione è composta da quattro puntate e otto episodi. Ecco quando andranno in onda:

Prima puntata in onda il 14 settembre 2021;

Seconda puntata in onda il 21 settembre 2021;

Terza puntata in onda il 28 settembre 2021;

Quarta puntata in onda il 5 ottobre 2021.

Dove vederla in streaming e replica

Morgane – Detective geniale andrà in onda di martedì, in prima serata su Rai1. Tuttavia, per chi non avesse un televisore a disposizione perché magari impegnato fuori casa, sarà possibile vedere gli episodi in diretta streaming su RaiPlay e dunque, su pc, smartphone e tablet.