Gloria: trama, cast e anticipazioni della nuova fiction di Canale5 Gloria, miniserie in tre puntate, andrà in onda su Canale5 da mercoledì 1 settembre. La trama del thriller racconta la storia di un’avvocatessa, che si ritrova costretta a indagare sulla scomparsa del marito. Così, si imbatte in un mondo fatto di segreti, pettegolezzi e risvolti inaspettati. L’appuntamento è alle ore 21:20.

A cura di Daniela Seclì

Mercoledì 1 settembre, al via su Canale5 la miniserie Gloria. Il thriller francese, coprodotto da Quad Drama-TF1, è diretto da Julien Colonna. Protagonista l'attrice Cécile Bois, che interpreta Gloria Meyers, un'avvocatessa che indaga sulla scomparsa di suo marito David. La miniserie è un adattamento di Keeping Faith ed è composta da tre puntate e sei episodi. È ambientata a Ille-et-Vilaine, in Bretagna. L'appuntamento è alle ore 21:20.

Quante puntate e quando andranno in onda

La miniserie Gloria è composta da sei episodi, che andranno in onda su Canale5 nel corso di tre puntate. La prima puntata (episodi 1 e 2) andrà in onda mercoledì 1 settembre. La seconda puntata (episodi 3 e 4) andrà in onda lunedì 6 settembre. La terza e ultima puntata (episodi 5 e 6) andrà in onda martedì 7 settembre.

Anticipazioni prima puntata di mercoledì 1 settembre

Le anticipazioni della prima puntata della miniserie Gloria, in onda mercoledì 1 settembre. La trama del primo episodio: Gloria è madre di tre figli e moglie di un avvocato di successo. Insieme gestiscono uno studio legale. La donna, anche lei avvocatessa, è in maternità dopo la nascita del suo bambino. Un giorno, suo marito David, esce di casa e non risponde più al telefono. Gloria si vede costretta a tornare allo studio legale, così scopre che l'attività di famiglia è sull'orlo del fallimento. David, intanto, è ormai ufficialmente scomparso e Gloria sente che la famiglia di lui è ostile. Poi trova un documento del marito che, tuttavia, reca un nome falso.

La trama del secondo episodio: Gloria cerca di scoprire che fine abbia fatto suo marito e così si imbatte in dettagli sul suo conto che non conosceva. Ad esempio, frequentava regolarmente uno psicologo. In lei, inoltre, si insinua il dubbio che il marito avesse ripreso a frequentare Sara, la ragazza con cui aveva una relazione da giovane. I guai di Gloria non finiscono qui. A occuparsi delle indagini è Marianne Volton, una donna che l'avvocatessa conosce molto bene, dato che si è occupata della sua causa di divorzio, che purtroppo ha avuto un esito disastroso per la poliziotta.

Il cast di Gloria: attori e personaggi

Cécile Bois interpreta Gloria Meyers; Elsa Hyvaert interpreta Rose Meyers; Sarah Berru interpreta Alice Meyers; Barbara Schulz interpreta Marianne Volton; Joey Starr interpreta Stan Baldini; Bernard Le Coq interpreta Richard Meyers; Nicole Calfan interpreta Odile Meyers; Michaël Cohen interpreta David Meyers; Malik Zidi interpreta Denis Gauvin; Lucie Lucas interpreta Émilie Gauvin; Anne Consigny interpreta Gaëlle Brak; Mathieu Madénian interpreta Arthur; Amelle Chahbi interpreta Chacha; Mariama Gueye interpreta Clarisse; Clotilde Mollet interpreta Carole Faustin; Patrick Descamps interpreta Philippe Lazargue.

La trama della miniserie Gloria

La miniserie Gloria narra le vicende di un'avvocatessa che scopre di avere sposato un uomo che ha sempre mentito. La verità verrà a galla solo quando il marito David scomparirà misteriosamente. Gloria si lancerà nelle indagini per scoprire la verità.