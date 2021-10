Luce dei tuoi occhi 2 si farà? Mediaset valuta la seconda stagione con Anna Valle Il finale di Luce dei tuoi occhi va in onda mercoledì 27 ottobre su Canale5. Emma ed Enrico, interpretati da Anna Valle e Giuseppe Zeno, salutano gli spettatori. La seconda stagione si farà? Ci saranno nuove puntate e il ritorno del cast? Da parte di Mediaset ci sarebbe un’apertura. Ecco cosa ha appreso Fanpage.it a riguardo.

A cura di Daniela Seclì

Stasera, mercoledì 27 ottobre, andrà in onda l'ultima puntata di Luce dei tuoi occhi. La fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno è giunta al finale della prima stagione, che è stata molto apprezzata dal pubblico. Finalmente gli spettatori scopriranno cosa è successo alla figlia di Emma Conti. La ballerina riuscirà a ritrovare Alice, la figlia che credeva morta dopo il parto e che invece è stata venduta? Le anticipazioni ufficiali dell'ultima puntata sembrano suggerire un finale aperto, ma solo la messa in onda dell'episodio potrà svelare i dettagli della trama. La storia raccontata nella serie in sei puntate ha appassionato il pubblico. In tanti ora si chiedono se si farà Luce dei tuoi occhi 2. Ecco cosa sappiamo sulla seconda stagione.

La seconda stagione della fiction con Anna Valle si farà?

Proviamo a rispondere alla domanda che in molti si stanno facendo in queste ore. Ci sarà la seconda stagione della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno? Fonti vicine a Mediaset hanno fatto sapere a Fanpage.it che in effetti un'apertura da parte dell'azienda ci sarebbe: "Ci stanno pensando e valuteranno l'eventualità di nuove puntate". Intanto, Anna Valle ha dichiarato a IlFattoQuotidiano che per il momento non ha in programma altri progetti con Mediaset: "Per ora no, ma non lo escludo. Aspettiamo intanto di vedere i risultati complessivi della fiction".

Gli ascolti soddisfacenti ottenuti dalla serie tv di Canale 5 sono di certo un punto a favore. Vediamo i dati Auditel completi registrati dalla serie tv Luce dei tuoi occhi. La prima puntata, trasmessa il 22 settembre 2021, è stata seguita da 3.231.000 spettatori pari al 15.8% di share. La seconda puntata, trasmessa il 29 settembre 2021, ha registrato 2.872.000 spettatori pari al 15.5% di share. La terza puntata, trasmessa il 5 ottobre 2021, ha interessato 3.100.000 spettatori pari al 16% di share. La quarta puntata, trasmessa il 13 ottobre 2021, è stata seguita da 3.050.000 spettatori con uno share del 15.6%. La quinta puntata, trasmessa il 20 ottobre 2021, ha intrattenuto 3.178.000 spettatori pari al 16.8% di share.

Il finale di Luce dei tuoi occhi: chi è Alice, la figlia di Emma

Nel finale di Luce dei tuoi occhi, gli spettatori finalmente scopriranno cosa è successo ad Alice. Ricordiamo che la bambina sembrava essere morta poco dopo un parto difficile. Emma Conti, affermata ballerina e madre di Alice, si era rifatta una vita a New York. Quando ha appreso che sua figlia poteva essere viva, è tornata subito a Vicenza, sua città d'origine. Nell'ultima puntata, dopo indagini serrate che si sono concentrate anche su Martina e Valentina, Emma scopre che Roberto ha venduto la piccola Alice perché sommerso dai debiti. La ballerina ora ha una certezza: sua figlia è viva. Tuttavia, sembra impossibile scoprire dove sia finita. Infine, la protagonista ha trovato l'amore tra le braccia di Enrico, interpretato da Giuseppe Zeno.