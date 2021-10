L’ultima puntata di Luce dei tuoi occhi conquista il pubblico della prima serata A conquistare la prima serata di mercoledì 27 ottobre 2021 è la fiction di Canale 5, “Luce dei tuoi occhi” con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Il prodotto Mediaset è stato apprezzato dal pubblico che, infatti, lo ha premiato anche in termini di ascolti. Su Rai1, invece, il film “Mio fratello rincorre i dinosauri” è stato tra i più visti della serata.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di ieri, mercoledì 27 ottobre 2021, ha visto pattinare ad una distanza a dir poco ravvicinata la fiction di Canale 5 con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, in contrapposizione al film su Rai1 "Mio fratello rincorre i dinosauri" con Alessandro Gassman e Isabella Ragonese. L'ultima puntata del prodotto Mediaset che ha decisamente conquistato il pubblico, che lo ha premiato fin dalla prima messa in onda, ha confermato il suo successo, portando il finale della fiction alla vittoria della consueta sfida degli ascolti televisivi. Arrivato alla sua terza stagione, invece, Il Cacciatore, la fiction con Francesco Montanari sembra non aver attirato particolarmente l'attenzione del pubblico e, infatti, non tocca nemmeno il milione di telespettatori. Sulla terza rete della Rai, invece, il programma di Federica Scaiarelli si conferma tra i più visti del palinsesto, sfiorando i due milioni di telespettatori.

Ascolti tv mercoledì 27 ottobre

Nella serata di ieri, mercoledì 27 ottobre 2021, su Rai1 Mio fratello rincorre i dinosauri ha catturato l'attenzione di 3.246.000 spettatori conquistando il 15.1% di share. Su Canale5 l'ultima puntata di Luce dei tuoi Occhi ha incollato davanti al video 3.348.000 spettatori ottenendo uno share del 16.8%. Su Rai2 Il Cacciatore 3 è stato visto da 900.000 spettatori registrando il 4.1%. Su Italia1 Honolulu ha guadagnato 916.000 spettatori conquistando il 4.7%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stato visto da 1.923.000 spettatori conquistando il 9.6%. Su Rete4 Zona Bianca è stato la scelta di 555.000 spettatori con il 3.3% di share.

Gli ascolti sulle altre reti

Su La7 Non è L’Arena, il talk show di Massimo Giletti spostato al mercoledì sera, ha guadagnato 753.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Tv8 X Factor ha guadagnato 592.000 spettatori registrando il 2.9% di share.