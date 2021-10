Il Cacciatore 3, dal 20 ottobre torna su Rai2 la serie con Francesco Montanari Torna con la terza stagione la serie con protagonista Francesco Montanari nei panni di Saverio Barone, impegnato nella lotta alla mafia che ora, per la prima volta, gli fa davvero paura. Da mercoledì 20 ottobre, in prima serata su Rai2, i nuovi episodi della serie diretta da Davide Marengo e Fabio Paladini.

A cura di Andrea Parrella

Arriva Il Cacciatore 3. A partire da mercoledì 20 ottobre arriva su Rai2, in prima serata, la terza stagione della serie con protagonista Francesco Montanari, liberamente ispirata al romanzo di Alfonso Sabella "Il cacciatore di mafiosi". Dopo aver fronteggiato Giovanni Brusca, il procuratore antimafia Saverio Barone vede ancora alzarsi la posta in gioco, trovando in Vito Vitale, ultimo dei corleonesi, il suo nuovo antagonista. Nel frattempo Pietro Aglieri e Bernardo Provenzano sono ancora a piede libero e continuano a intessere la loro trama perversa.

Barone contro la "nuova" Mafia

Ma la mafia che Barone si ritrova ad affrontare non è più quella delle stragi, bensì quella che prova ad insinuarsi nelle istituzioni per controllarle. In questo scenario, Saverio Barone, interpretato da Montanari, ha per la prima volta paura. Vive in un bunker a Palermo, Vitale ha giurato di ucciderlo e teme per l'incolumità propria e della sua famiglia (Giada, sua moglie, si è ormai trasferita in un’altra città, portando con sé la loro figlia Carlotta).

Come cambia Saverio Barone?

Il racconto della terza stagione de Il Cacciatore si sposta dunque su un piano più intimista e introspettivo, che lo pone davanti a un bivio: sacrificare i propri affetti per scongiurare l’insorgere della nuova Mafia, oppure accettare il fatto che perseguire quell’obiettivo impossibile non lo renderà comunque un uomo migliore e rischia di compromettere anche il rapporto con sua figlia?

Leggi anche Francesca Michielin torna per il Cinema: Nei tuoi occhi sarà nel nuovo film con Accorsi e Leone

In questo territorio intimo si muove la terza stagione de Il Cacciatore, frutto di una coproduzione Raifiction, Cross Productions e Beta. In tutto 8 episodi di cui i primi quattro diretti da Davide Marengo, i restanti da Fabio Paladini. Si tratta di uno dei prodotti portanti della fiction di Rai2, che ha permesso a Francesco Montanari di aggiudicarsi il premio come miglior attore a Canneseries nel 2018. Sarà interessante capire se questa terza stagione porterà a un esito della narrazione, oppure lascerà aperti spazi per un prosieguo.