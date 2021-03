Sanremo 2021, la scaletta della quinta serata: chi vincerà il Festival? La finale in diretta

Sabato 6 marzo va in scena la finale di Sanremo 2021 per decretare il vincitore del Festival. Il programma della serata con Amadeus, Fiorello e Zlatan Ibrahimovic prevede l’esibizione di tutti e 26 i Big in gara, Francesco Gabbani e Federica Pellegrini ospiti nella scaletta della quinta serata. Giovanna Botteri, Serena Rossi e Tecla Insolia co-conduttrici, l’ultimo quadro di Achille Lauro è un omaggio alla musica classica. Il racconto minuto per minuto della serata, con i video delle esibizioni, le foto dei look e i codici per il televoto.