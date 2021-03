Durante la finale di Sanremo 2021, in onda sabato 6 marzo, sono stati assegnati i premi sala stampa Lucio Dalla, Sergio Bardotti (per il miglior testo) e Giancarlo Bigazzi (per la migliore composizione musicale) andati rispettivamente a Colapesce e Dimartino con la canzone “Musica leggerissima”, Madame con il brano “Voce” e Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”.

Il premio Mia Martini a Willie Peyote con “Mai dire mai (La locura)”

Il premio della critica Mia Martini è stato assegnato a Willie Peyote, in gara con la canzone “Mai dire mai (La locura)”. Willie Peyote ha ottenuto 21 voti su un totale di 64 testate chiamate a votare. Al secondo posto Colapesce e Dimartino con 13 preferenze mentre al terzo posto si sono classificati con 6 voti Extraliscio feat. Davide Toffolo.

I voti dei premi Dalla, Bardotti e Bigazzi

Il premio “Lucio Dalla”, assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web, è andato a Colapesce e Dimartino con “Musica leggerissima” con 21 voti su 98. Al secondo posto Ermal Meta con 12 voti mentre ad Annalisa, al terzo posto, sono andate 8 preferenze.

Attesa per la proclamazione del vincitore di Sanremo 2021

Il vincitore di Sanremo 2021 sarà annunciato solo a fine serata. La vittoria andrà all'artista, tra i 26 Big in gara, che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra televoto, giuria demoscopica e orchestra. Le preferenze espresse dal pubblico a casa attraverso il televoto peseranno per il 34% sul totale, mentre la giuria demoscopica e il voto assegnato dall'orchestra influenzeranno la vittoria finale per il 33%.

I premi assegnati durante la finale di Sanremo 2020

Lo scorso anno, quando la vittoria del Festival andò a Diodato con la canzone "Fai rumore", il premio della critica Mia Martini fu assegnato allo stesso vincitore del Festival, che ottenne inoltre il premio della Sala stampa "Lucio Dalla". Il premio "Giancarlo Bigazzi" per la migliore composizione musicale fu assegnato a Tosca con "Ho amato tutto" mentre il premio "Sergio Bardotti" andò a Rancore con il brano "Eden".