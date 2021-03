In attesa di scoprire il vincitore di Sanremo 2021, al Festival sono stati assegnati il premio della critica “Mia Martini”, il premio della sala stampa “Lucio Dalla” e i premi Sergio Bardotti e Giancarlo Bigazzi. A Willie Peyote con la canzone “Mai dire mai (La locura)” è andato il premio della critica mentre il premio della sala stampa “Lucio Dalla” è andato a Colapesce e Dimartino con il brano “Musica leggerissima”.

Il premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo è andato a Madame con la canzone "Voce" mentre il premio “Giancarlo Bigazzi” per la migliore composizione musicale è stato assegnato a Ermal Meta con "Un milione di cose da dirti". A Fiorello, invece, è stato assegnato il premio "Città di Sanremo" voluto da Amadeus: "Uno dei premi più prestigiosi, senza Fiorello questo Festival non si sarebbe potuto fare".

in foto: Colapesce e Dimartino

La quinta serata di Sanremo 2021

La quinta serata del Festival di Sanremo 2021 si è conclusa con l’assegnazione del Leoncino d’oro e dei premi minori previsti dal concorso, quello assegnato dalla sala stampa, quello della critica, quello assegnato per la migliore composizione musicale e quello assegnato per il miglior testo. Sul palco, oltre ai conduttori Amadeus e Fiorello, si sono avvicendati Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro con il suo ultimo quadro, oltre a una serie di ospiti comprese Serena Rossi, Giovanna Botteri, Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Umberto Tozzi, Michele Zarrillo, Paolo Vallesi, Dardust, Alberto Tomba, Federica Pellegrini e la Banda della Marina Militare.

in foto: Madame

I 26 Big in gara a Sanremo 2021

Sono 26 gli artisti che hanno partecipato all'edizione 2021 del Festival tra i Big. Si tratta di Ermal Meta, Annalisa, Irama, Malika Ayane, Noemi, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Francesco Renga, Arisa, Gaia, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Maneskin, Max Gazzè, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Extraliscio feat. Davide Toffolo, Madame, Gio Evan, Orietta Berti, Random, Bugo, Ghemon e Aiello. Il vincitore di Sanremo 2021 Giovani è stato Gaudiano.