Sabato 6 marzo, si è conclusa l'edizione più difficile del Festival di Sanremo. Ad aggiudicarsi la vittoria, Maneskin con la canzone Zitti e buoni. Sul podio, al secondo posto Fedez e Francesca Michielin con Chiamami per nome. Al terzo posto, Ermal Meta con Un milione di cose da dirti. Amadeus e Fiorello hanno salutato gli spettatori. Hanno già annunciato, infatti, che non torneranno alla conduzione nel 2022. La quinta e ultima serata di Sanremo 2021 è stata caratterizzata da numerosi ospiti, tra cui Serena Rossi, Ornella Vanoni che ha duettato con Francesco Gabbani, Tecla Insolia e Giovanna Botteri. I dati Auditel della finale sono i seguenti: 10.715.000 spettatori con il 53.5% di share. Il Festival ha registrato dunque una crescita rispetto alle puntate precedenti.

Vediamo nel dettaglio i dati Auditel registrati dalla kermesse canora nella serata conclusiva di sabato 6 marzo, con la proclamazione dei vincitori Maneskin: la prima parte ha registrato 13 milioni 203 mila spettatori con il 49,9% di share. La seconda parte è stata seguita da 7 milioni 730 mila spettatori con il 62,5% di share. Con una media di 10.715.000 spettatori con il 53.5% di share, chiude in calo rispetto allo scorso anno, ma in netta crescita rispetto ai dati tiepidi di questa edizione.

Il Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus, Fiorello e Tiziano Ferro, si concluse con una media di 11.477.000 con il 60.60% di share. Sia il direttore di Rai1 Stefano Coletta che Amadeus hanno più volte rimarcato di reputare questo Festival imparagonabile ai precedenti. È un dato di fatto che l'assenza di pubblico e l'impossibilità di portare sul palco le star internazionali inizialmente annunciate, abbia influito sui risultati di questo Festival. Il conduttore ha spiegato:

"È stato un Sanremo diverso nella costruzione. Si è partiti con l'idea della nave, con presenze illustri, che il Covid ci ha portato via. Sapevamo di non raggiungere il dato dell'anno scorso, ma quest'anno il dato di ascolto diventa secondario. L'alternativa quest'anno sarebbe stata non fare Sanremo. Tra non farlo e farlo con le regole di un protocollo che ci sta creando disagio e una difficoltà maggiore, abbiamo deciso di farlo".