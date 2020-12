Tra i programmi di stasera domenica 20 dicembre c'è un nuovo appuntamento con il talk show "Live non è la D'Urso" su Canale 5. Come ogni domenica sera, nel live condotto da Barbara D'Urso si alternano cronaca, momenti d'intrattenimento, gossip, inchieste e interviste ai personaggi con numerosi ospiti del mondo dello spettacolo.

Gli altri programmi che andranno in onda questa sera saranno "The voice Senior" in replica su Rai Uno e il talk show "Che tempo che fa" su Rai Tre.

Tra i film di stasera 20 dicembre 2020 segnaliamo il film "Pinocchio" su Rete Quattro, il film fantastico "Il cavaliere oscuro" su Italia Uno e il film commedia "Susanna" su Rai Movie.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: The voice senior (Talent Show)

The voice senior (Talent Show) 23:34: The voice senior (Talent Shpw)

The voice senior (Talent Shpw) 00:10: Speciale TG1 (Programma di informazione)

Speciale TG1 (Programma di informazione) o1:15: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai Due

21:05: N.C.I.S. Los Angeles (Serie tv)

N.C.I.S. Los Angeles (Serie tv) 21:50: N.C.I.S. Los Angeles (Serie tv)

N.C.I.S. Los Angeles (Serie tv) 22:40: La domenica sportiva (Programma sportivo)

La domenica sportiva (Programma sportivo) 00:30: L'altra DS (Programma sportivo)

Rai Tre

20:00: Che tempo che fa (Talk show)

Che tempo che fa (Talk show) 00:05: TG Regione (Programma di informazione)

TG Regione (Programma di informazione) 00:10: TG3 Mondo (Programma di informazione)

TG3 Mondo (Programma di informazione) 00:40: Meteo 3 (Programma di informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:27: Pinocchio (Film commedia)

Pinocchio (Film commedia) 23:42: Soap opera (Film commedia)

Soap opera (Film commedia) 01:15: TG4 – Ultima ora (Programma di informazione)

TG4 – Ultima ora (Programma di informazione) 01:39: Dimenticare Venezia (Film drammatico)

Canale 5

21:20: Live Non è la D'Urso (Talk show)

Live Non è la D'Urso (Talk show) 01:00: Tg5 – Notte (Programma di informazione)

Tg5 – Notte (Programma di informazione) 01:34: Meteo.it (Programma di informazione)

Meteo.it (Programma di informazione) 01:35: Paperissima Sprint (Programma di intrattenimento)

Italia Uno

21:20: Il Cavaliere Oscuro (Film fantastico)

Il Cavaliere Oscuro (Film fantastico) 00:05: Pressing Serie A (Programma sportivo)

Pressing Serie A (Programma sportivo) 01:50: I Griffin (Serie animati)

I Griffin (Serie animati) 02:40: Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Bad Country: Affari di famiglia (Film d'azione)

Bad Country: Affari di famiglia (Film d'azione) 23:05: Se mi vuoi bene (Film commedia)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Susanna (Film commedia)



23:00: Il gioiello del Nilo (Film d'avventura)

Rai Premium

21:20: La sposa di neve (Film commedia)

23:30: Il tuo anno -1959 (Documentario)

Rai Storia

21:30: Regalo di Natale (Film drammatico)

00:05: Il giorno e la storia (Documentario)

La5

21:10: Una mamma per amica (Serie Tv)

23:00: Aiuto! Arrivano gli ospiti (Reality)

La7

20:30: Non è l'Arena (Programma d'approfondimento)

00:40: Tg La7 Notte (Programma d'informazione)



La7d

21:30: Grey's Anatomy (Serie tv)

22:20: Grey's Anatomy (Serie tv)

TV8

21:30: I delitti del BarLume (Serie tv)



23:30: Piacere Maisano (Show)

Real Time

20:20: 90 giorni per innamorarsi: e poi (Docureality)

23:05:90 giorni per innamorarsi: e poi (Docureality)

Cielo

21:15: Slow West (Film western)

23:15: Provocazione (Film drammatico)

Nove

21:25: Babbo Natale non viene da nord (Film commedia)

23:30: Finché giudice non ci separi (Film drammatico)

Paramount

21:15: The Green Hornet (Film d'azione)

23:00: Senza freni (Film drammatico)

Iris

21:00: Quo vadis (Film drammatico)

00:31: I trasgressori (Film d'azione)

Dmax

21:25: I signori della neve (Docureality)

22:20: Nudi e crudi XL – In Africa (Docureality)

Focus

21:15: Cose di questo mondo (Documentario)

23:15: I segreti di Pompei (Documentario)

Top Crime

21:10: Il ritorno di Colombo (Film giallo)

23:40: Poirot: Sfida a Poirot (Film giallo)