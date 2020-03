A dispetto dell'assenza di pubblico, la terza puntata del serale di Amici 19 è più movimentata che mai e la più inquieta pare proprio la conduttrice, Maria De Filippi. Dopo la lite con Alessandra Celentano, la conduttrice decide di cacciare Valentin dalla trasmissione. Il ballerino è stato appena sconfitto da Gaia ed è chiamato ad affrontare l'ultima sfida della serata con Jacopo, utile per rimanere nel programma. Ma Valentin prima di iniziare si mostra polemico: "Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara, qui ci focalizziamo su altre cose e non riesco a restare concentrato. Anche se dovessi vincere con Jacopo, io me ne vado. Anche perché prima era chiaro che Javier aveva ballato molto meglio di Nicolai". Maria De Filippi a questo punto si infuria:

"Ora basta. Se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori. Tu non sei rispettoso nei confronti dei tuoi professori. Parlo di Natalia, spesso la correggi. Pensi di essere più bravo della Titova? Ognuno stia al suo posto. Nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti vuoi andare via, quella è la porta. Penso che lui meriti più di te di stare qua. È rispettoso, fa lezione, è puntuale e impara tutti i pezzi".

Valentin spiega che lui, Nicolai e Javier non riescono a esprimersi a pieno, a causa probabilmente delle troppe polemiche che caratterizzano il programma. Maria De Filippi ribatte: "Di come ti esprimi tu non mi importa niente". Lui precisa di non voler litigare con nessuno, ma non pare smuoversi di un centimetro rispetto alla decisione di abbandonare la gara. Maria De Filippi ribadisce che può uscire dallo studio indicandogli la porta e Valentin se ne va. È lui l'eliminato della terza puntata.