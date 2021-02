Stefania Orlando e Dayane Mello hanno avuto uno scontro nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 19 febbraio. La showgirl ha accusato la modella di non essere più credibile. Ritiene che sia una stratega. "Ti ho smascherata": ha commentato convinta Stefania, mentre Dayane rispediva le accuse al mittente. Alfonso Signorini, allora, ha deciso di farle rimanere da sole per un chiarimento. Ovviamente tutto sotto l'occhio attento delle telecamere.

Stefania Orlando contro Dayane Mello

Alfonso Signorini ha chiesto a Stefania Orlando di dire apertamente il suo pensiero su Dayane Mello. La showgirl, allora, ha spiegato: "Le mie accuse sono di risposta a quelle che già Dayane mi aveva fatto, di essere falsa, stratega e manipolatrice. Mi ha anche detto delle cose sul personale che non voglio tirare fuori, sconfinando e non limitandosi alle dinamiche di questa casa. Ti ho scoperta. La vera falsa, manipolatrice e stratega sei tu. Sei una giocatrice strepitosa, ma non accusare gli altri. Quando li accusi, vedi quello che fai tu. All'inizio ci rimanevo anche male quando buttavi queste bombe".

Le accuse di Dayane Mello a Stefania Orlando

La replica di Dayane Mello non si è fatta attendere. Reduce da uno scontro con Rosalinda Cannavò, non le ha certo mandate a dire quando si è trattato di dire la sua a Stefania Orlando: "Tutto quello che lei dice di me, in realtà è lei. Nel mio percorso ho cercato sicuramente l'amicizia, i rapporti con alti e bassi, lei ha cercato di escludere tutte le persone per stare al fianco della sua forza che è Tommaso Zorzi, non ha voluto avere rapporti, amicizie, ha tradito un sacco di persone dopo due mesi, ha tentato di escludere Giulia, Francesco, Maria Teresa. Sei una grandissima giocatrice. Secondo me qui non te ne frega niente del rapporto di amicizia. […] Se ho sbagliato o esagerato con te scusa. Però voglio aggiungere che ti reputo una donna intelligente e ti stimo".

Maria Teresa difende Dayane e attacca Stefania

Alfonso Signorini ha chiesto a due gieffine presenti in studio, se si siano sentite escluse da Stefania Orlando in nome della sua amicizia con Tommaso. Ha sorpreso la risposta di Maria Teresa Ruta: "Io avevo un'amicizia con Tommaso e qualche volta Stefania si è intromessa, cosa che io non ho fatto ma credo sia caratteriale". Stefania ha commentato incredula: "Maria Teresa non me l'aspettavo proprio". Cecilia, invece, ha spezzato una lancia a favore di Orlando: "Stefania mi ha accolto bene, nonostante avesse un'amicizia con Tommaso". Infine, nella casa è intervenuta Giulia Salemi: "Io e Tommaso eravamo in rotta, mi aspettavo un appoggio da Stefania che non c'è stato". Stefania non ci sta: "Io ti ho sempre giustificato con Tommaso. Noi ci siamo allontanate perché tu ti sei avvicinata a Dayane". Così, si è concluso il confronto.