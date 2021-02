Al Grande Fratello Vip è alta la tensione tra Stefania Orlando e Giulia Salemi, protagoniste di una lite molto accesa avvenuta dopo pranzo. Giulia si sente tradita da Stefania, dopo aver visionato in puntata alcune clip: a suo dire la Orlando l'avrebbe derisa e avrebbe parlato alle sue spalle. Dopo uno sfogo in confessionale in cui aveva definito Stefania un'"egoista", stavolta Giulia l'ha affrontata in un faccia a faccia, degenerato in uno scontro dai toni decisamente forti.

Perché Giulia Salemi si dice delusa da Stefania

"Con me hai sempre avuto il massimo dialogo e io non mi sono mai permessa di giudicarti", è esplosa Giulia, "Ti reputo una persona di fiducia e poi vedo quelle clip, in cui mi hai deriso con Pierpaolo dopo avermi nominato. Ho investito sulla nostra amicizia, pensavo di potermi fidare di te". Stefania ha negato in modo categorico di aver voluto deriderla.

Non era un prendere in giro ma uno stemperare una situazione. Ti pare che mi metto a prenderti in giro con Pierpaolo, il tuo fidanzato? Tu sai che mandano in onda quello che vogliono mandare in onda. Io non ho mai parlato male di te alle tue spalle, ho solo espresso un'idea sul vostro rapporto, che peraltro ho sempre sostenuto anche andando contro Tommaso. La verità è che tu ci sei solo rimasta male soltanto perché ti ho nominato, e io ti capisco. Hai paura delle nomination e ti posso capire, quindi non venire a parlarmi di amicizia. Tu la metti sul personale. Tu stai avendo la stessa reazione che ha avuto Elisabetta [Gregoraci] quando io mi sono permessa di parlare di lei e Pierpaolo.

La lite tra Giulia e Stefania

Alla Salemi non va giù che Stefania abbia definito "una frecciatina" contro di lei l'aereo dei fan di Elisabetta e Ariadna Romero, per poi dire in confessionale che Giulia "fa troppo la vittima": "Prima mi dai ragione e poi mi parli alle spalle, dicendo ben altre cose e con altri toni. Non mi sono resa conto che il nostro rapporto per te si stava sgretolando, avrei voluto che me lo dicessi". Parole che hanno fatto infuriare la Orlando: