I fan del Grande Fratello Vip continuano a inviare aerei ai loro beniamini sopra i cieli di Cinecittà. Uno degli ultimi ha creato un piccolo scalpore nella Casa, dove pure in queste ore scosse dal lutto di Dayane Mello si pensa ben poco alle dinamiche e alle cose più frivole. Il messaggio in questione recitava "Eli & Ari donne top. We love you, Romeraci": una frase in sostegno di Elisabetta Gregoraci e Ariadna Romero, che suona come una frecciatina a Giulia Salemi, cui si è legato di recente Pierpaolo Pretelli.

La reazione di Giulia Salemi

Ariadna Romero è infatti la ex compagna di Pierpaolo, mamma di suo figlio Leonardo. Con Elisabetta, invece, Pretelli ha avviato un'amicizia "speciale" al GF Vip, che però non è mai diventata una relazione amorosa: la Gregoraci ha preferito mantenere le distanze e non aprire a una frequentazione. Sia Pierpaolo che Giulia Salemi non sembrano aver reagito bene a quello che appare non solo come un messaggio di stima e affetto nei confronti delle due donne citate, ma anche come una provocazione nei confronti della coppia Giulia – Pierpaolo (i "Prelemi", come ormai vengono chiamati da settimane). La Salemi inizialmente ci ha scherzato su ma la sua delusione è apparsa evidente ed è stata condivisa anche da Pretelli.

La critica di Tommaso Zorzi

Gli altri concorrenti hanno spinto i due ragazzi a non prendersela e a non vedere quel messaggio come un'offesa. Anche perché, poco dopo, è arrivato un altro aereo che ha spinto Giulia a viversi il suo amore con Pierpaolo senza timori. In tutto ciò, non è mancata una critica di Tommaso Zorzi contro i Prelemi.

Neanche nelle peggiori telenovelas, basta un aereo e stanno depressi per mezz'ora. Non si può essere così in balia di ciò che la gente pensa di loro: è una relazione fatta per il consenso o fatta perché stanno bene insieme? Non puoi vivere in funzione di quello che gli altri pensano di te. Allora mi viene da pensare che lo fai per piacere agli altri. Può essere una frecciatina, ma non è un aereo contro. Un conto è rimanerci male, un conto è andare un down. Sembrano due burattini.

Poco dopo, Tommaso ne ha parlato direttamente a Pierpaolo: "Non è un aereo contro, non hanno detto "Giulia crepa"".

Il commento di Ariadna Romero

Ariadna Romero, intanto, ha commentato l'accaduto, dimostrandosi commossa fino alle lacrime e felicissima: "Io sto tremando. Ho gli occhi rossi, ho pure pianto! Non sono neanche un concorrente di questa edizione, non ci potevo chiedere. Grazie di cuore. Mi sono dovuta sedere per terra, è troppo". Poi, appello a non creare polemiche: "Voglio chiarire una cosa: sono partiti commenti e frecciate. Questo è un aereo d'amore. Non sporcatelo".