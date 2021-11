Lino Banfi incontra la voce di Ballando con le stelle: “Ah, ma sei tu quello?” L’incontro tra Lino Banfi e Foxy John che sorprende il comico pugliese a Ballando con le stelle: “Ah, ma sei tu la voce? Mi assegni 750 punti?”.

La settima puntata di Ballando con le stelle ha restituito numerosi momenti per i telespettatori: dalla solita Arisa a un nuovo capitolo, questa volta più disteso, della polemica tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Anche Memo Remigi ha avuto il suo momento di gloria, dedicando il suo nuovo successo a Serena Bortone presente in studio. Grande attesa e grande momento di tv anche per Lino Banfi e Rosanna Banfi, ballerini per una notte. "Nonno Libero" è stato mattatore a tutto tondo, raccontando del suo grande rapporto con sua moglie Lucia, purtroppo scomparsa, ma anche improvvisando uno show con la voce di Ballando con le stelle.

L'incontro tra Lino Banfi e Foxy John, la voce di Ballando con le stelle

L'incontro tra Lino Banfi e Foxy John avviene per caso. Milly Carlucci invita Foxy John al posto vicino a Lino Banfi che ha un sussulto quando lo vede: "Ah, ma quindi sei tu la voce di Ballando con le stelle?". Foxy John si lascia andare a un siparietto accontentando la richiesta di Lino Banfi: "Ho sempre sognato di sentirmi assegnare un punteggio: dai, dimmi Lino Banfi 750 punti!". E la voce di Ballando esegue, tra le risate del pubblico.

L'esibizione

L'esibizione è stata corale e realizzata da Rosanna Banfi e "diretta" da Lino Banfi riceve il massimo del punteggio, come di consueto, da parte dei giudici. Questi 50 punti finiranno dunque nel tesoretto che sarà poi assegnato da Alberto Matano ed eventualmente per metà riallocato da Rossella Erra per quella che si preannuncia una settima puntata con un altro super finale, così come è accaduto la settimana precedente con l'eliminazione a sorpresa di Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Un'eliminazione a detta di molti immerata perché la coppia stava portando avanti un ottimo percorso all'interno di Ballando con le Stelle 2021.