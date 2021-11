Memo Remigi a Serena Bortone: “Grazie perché mi hai dato la voglia di ricominciare a vivere” Memo Remigi ha voluto omaggiare Serena Bortone che lo ha risollevato dal duro lutto per sua moglie: “Mi hai dato la voglia di ricominciare a vivere”.

Dopo le polemiche per il salvataggio di Memo Remigi attraverso la parte di tesoretto assegnata da Alberto Matano, il cantante si toglie i sassolini dalle scarpe con una grande esibizione insieme a Maria Ermachkova. I giudici assegnano 41 punti per l'esibizione della settima puntata di "Ballando con le stelle" sulle note di "Spalle al muro" di Renato Zero. Alla fine del suo blocco, Memo Remigi ha voluto, nell'occasione di avere Serena Bortone come ospite tra i giudici, ringraziare proprio lei che ha rilanciato la sua carriera.

La dedica speciale di Memo Remigi

Memo Remigi ha voluto dedicare un pensiero speciale a Serena Bortone, che gli ha teso la mano in un momento molto difficile della sua vita, la morte della sua amata moglie Lucia Russo, lo scorso gennaio 2021.

Devo ringraziare questa signora speciale. Perché mi ha aperto le porte, non solo del suo cuore, ma anche del suo studio, in un momento molto difficile della mia vita e mi ha dato la voglia di ricominciare a vivere. Grazie Serena.

La morte della moglie di Memo Remigi

Lucia Russo era la moglie di Memo Remigi, dal cantante tanto amata fino alla fine. "È andata in un posto meraviglioso", aveva dichiarato nel commentare la sua scomparsa per la prima volta. Memo Remigi e Lucia Russo erano sposati dal 1966: "Non è stata una dipartita improvvisa, era malata da tempo" aveva commentato il cantante. Lucia Russo aveva realizzato un video messaggio per "Vieni da me", la trasmissione di Caterina Balivo, in occasione proprio della partecipazione di suo marito. Era già malata, lui aveva dichiarato: "Una donna così non può essere un peso, mai. Oltre ad essere una donna bella e simpatica, è anche molto intelligente". Memo Remigi ha trovato aperte le porte dello studio di "Oggi è un altro giorno" proprio dopo il suo lutto: una rinascita spirituale e professionale, anche in ricordo e omaggio alla sua cara Lucia.