Ballando con le stelle, Morgan invita Selvaggia Lucarelli a un valzer: la risposta della giornalista Morgan ha invitato Selvaggia Lucarelli a un valzer, la risposta della conduttrice non si è fatta attendere. Ecco cosa dice il regolamento.

La settima puntata di Ballando con le stelle ha messo tanti temi al centro della scena. Non solo la vicenda che ha interessato Arisa, che ha risposto a distanza a Rocco Siffredi, ma soprattutto quella che riaccende l'asse che lega Morgan a Selvaggia Lucarelli. Lo storico fondatore dei Bluvertigo, poco prima di andare in onda, ha ufficialmente invitato a un valzer la giornalista. Ecco come è andata.

L'invito di Morgan, il rifiuto di Selvaggia

È Serena Bortone a lanciare la bomba dopo l'esibizione sfida che Morgan e Alessandra Tripoli hanno fatto contro Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina. La sfida, alla fine, è vinta da Morgan e Alessandra Tripoli anche grazie al voto positivo di Selvaggia Lucarelli: "Morgan, vogliamo sapere stasera se Selvaggia Lucarelli – che oggi è bella come se fosse uscita da Cabaret – se Selvaggia accetta o meno questo valzer". Morgan precisa:

Contavo di mettere questo pezzo dopo il ballo perché non volevo che fosse influenzato il momento del giudizio. La richiesta quindi è per dopo.

Ma è Carolyn Smith a rifiutare per Selvaggia Lucarelli, ricordando quello che è il regolamento di Ballando con le stelle che non prevede che giudice e concorrente ballino insieme. Guillermo Mariotto non approva: "Ma cosa c'entra, dai". Queste le parole di Carolyn Smith: "Non bisogna mischiare le cose: un giudice non può mai ballare con un concorrente. E stop". Selvaggia Lucarelli aggiunge soltanto: "Non ho ballato neanche con Giulio Berruti, quindi…". Morgan ribatte: "A me basta anche solo che lei dica: ‘avrei accettato'". La risposta, però, non è arrivata. Non è escluso, al momento in cui scriviamo, che Selvaggia Lucarelli e Morgan possano arrivare a un armistizio ufficiale nel corso della puntata. Morgan, infatti, aspetta una risposta ufficiale: quale sarà?