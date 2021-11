Arisa risponde a Rocco Siffredi: “Rispetto il mondo del porno, non ho problemi a essere sensuale” Arisa risponde a Rocco Siffredi a Ballando con le stelle: “Se la mia professione dovesse prendere una strada più erotica, non avrei problemi”.

Ancora grande protagonista Arisa a Ballando con le stelle. Dopo una bachata molto sensuale insieme a Vito Coppola, condita dal solito bacio passato al setaccio dagli autori di Ballando con le stelle, viene sviscerato il tema "porno" dopo le dichiarazioni di Rocco Siffredi sull'esplosione femminile di Arisa. In studio c'è anche Serena Bortone che offre lo spunto, Arisa non ha problemi a ribattere: "Se la mia professione dovesse prendere una strada più erotica e sensuale, non avrei nessun problema". E il bacio a Vito Coppola a quel punto passa in secondo piano: "Ma come si fa a non baciarlo, dai?" dice Arisa.

Le parole di Arisa

Lo spunto viene fornito anche da Selvaggia Lucarelli che prova a fare un confronto con Sabrina Salerno: "Se lei è la professione della sensualità, tu in un certo senso sei l'amatoriale". Ed entrambe trovano che sia meglio "l'amatoriale". Poi Arisa, nel rispondere a Serena Bortone, tende un assist a distanza anche a Rocco Siffredi:

Non ho nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso perché penso sia un lavoro come un altro. Se la mia professione dovesse prendere una strada più erotica e sensuale, non avrei nessun problema. Anche perché la televisione canonica, quella che guardiamo tutti i giorni, è piena di pornografia se ci pensi.

Rocco Siffredi: "Arisa sexy a livelli surreali"

Le dichiarazioni che Rocco Siffredi ha rilasciato a MOW – Men on Wheels hanno fatto davvero discutere: "Sono un fan di Arisa, a me piace molto lei come donna. Non seguo molto la musica italiana ma apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di pensare e di fare. Arisa è sexy a livelli surreali. Personaggi famosi dello showbiz italiano, gente che di solito non sento per queste cose, mi ha inondato di messaggi su di lei da quando è uscita quella sua dichiarazione. Tra vip e persone comuni stanno tutti arrapatissimi". E sulla sua femminilità: "Può essere anche che la sua femminilità sia diventata talmente prorompente da farla sentire pronta a un passo del genere. Non bisogna dimenticare che le donne cambiano e cambiano anche con l’età: diventano molto più consapevoli della propria persona e magari decidono di osare di più nella vita privata come anche – perché no? – artisticamente".