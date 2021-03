Grandi interpretazioni, trama avvincente, amori, passioni, bacio gay. C'è stato tutto nella prima puntata, composta da due episodi, di "Leonardo" e il pubblico ha dimostrato di aver apprezzato. Quasi 7 milioni di spettatori netti hanno guardato la nuova serie internazionale proposta da Rai1 con Aidan Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore e Giancarlo Giannini. Un plebiscito. Sulle altre reti, l'ultima puntata di Stasera tutto è possibile chiude con 1.894.000 spettatori netti per l'8.6% di share. Buon risultato anche per Canale 5 che con lo stravisto Ghost riesce comunque a portare quasi 2 milioni di spettatori netti.

Ascolti tv 23 marzo 2021

Su Rai1 la prima puntata di Leonardo ha registrato 6.950.000 spettatori netti pari al 28.2% di share. Il secondo programma è su Canale5: il film Ghost, con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg, ha realizzato 1.998.000 spettatori con uno share del 9.4%. Stasera tutto è possibile – con Stefano De Martino, Vincenzo De Lucia, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo – ha realizzato 1.894.000 spettatori netti per l'8.6% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Il quarto programma più visto nella serata di martedì 23 marzo 2021 è Le Iene Show visto su Italia 1 da 1.674.000 spettatori netti pari al 9.2% di share. Tra i talk show politici, vince su La7 diMartedì condotto da Giovanni Floris: 1.156.000 spettatori netti per il 4.9% di share. Il secondo talk più visto è #Cartabianca di Bianca Berlinguer: 972.000 spettatori netti per il 4.2% di share. Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano, ha fatto registrare 767.000 spettatori netti per il 4% di share. Il film Ultimatum alla Terra con Keanu Reeves è stato visto da 299.000 spettatori netti per l'1.2% di share. Su Tv8 il film Ex – Amici come prima è stato visto da 290.000 spettatori netti per l'1.1% di share.