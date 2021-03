Martedì 23 marzo ha fatto il suo debutto su Rai1 la serie televisiva Leonardo, che racconta i primi anni della vita di Leonardo Da Vinci, interpretato da Aidan Turner. Si tratta di una fiction dalla produzione internazionale da 30 milioni di euro, girata in lingua inglese e prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, Big Light Productions in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures e diretta da Dan Percival e Alexis Sweet. La serie di struttura come un biopic di 8 episodi, divisi in 4 puntate, dove verrà indagata la figura di uno degli uomini che hanno rivoluzionato la storia, ripercorrendo i misteri nascosti dietro ad alcune delle sue opere più note: non solo dipinti, ma anche sculture, invenzioni, opere in bronzo, di cui gli spettatori scopriranno la genesi e il processo creativo, cercando di svelare il mistero che si nasconde dietro una delle personalità più eclettiche del mondo dell'arte. Si prenderà spunto dalla realtà storica e su cosa c'è di vero, ma non mancheranno elementi romanzati nel racconto, partendo proprio dall'omicidio di Caterina da Cremona. Nel cast attori nazionali e internazionali: protagonisti d'eccezione Matilda De Angelis e Freddie Highmore, con la partecipazione di Giancarlo Giannini che interpreta il maestro di Leonardo da Vinci, Andrea del Verrocchio. L'ambientazione è, ovviamente, quella di Firenze, tra i sobborghi, i palazzi signorili, le strade e anche i tuguri che hanno visto e vissuto il genio e il tormento di Leonardo. Tra le location della serie: la regione della Tuscia, nel Lazio, e in Lombardia, tra Mantova e provincia, dove è stata ricostruita la Milano degli Sforza. L'appuntamento è alle ore 21.25 su Rai1. Gli ascolti tv della prima puntata hanno sfiorato i 7 milioni di spettatori (28.4%).

Anticipazioni della seconda puntata del 30 marzo

Nella seconda puntata, Leonardo si trasferisce a Milano, deciso a ottenere il patrocinio del Duca Reggente, Ludovico Sforza. Quando la realtà si dimostra meno allettante del previsto e a Leonardo viene richiesto di dedicarsi a un grande spettacolo teatrale invece che a un dipinto, sarà un nuovo incontro ad aiutarlo a liberare l’immaginazione, permettendogli di vedere nell’allestimento teatrale una opportunità. Mentre la sua presenza in città è causa di conflitto, un momento critico mette alla prova il talento di Leonardo, portandolo a interrogarsi sulla moralità delle persone che lo circondano. Quando Ludovico chiede a Leonardo di creare una scultura in onore di suo padre (una statua equestre), ne stimola ancora di più l’ambizione e l’artista si impegna a superare le aspettative poste su di lui. Mentre lavora all’opera, si riconosce in un’altra anima tormentata, il giovane duca di Milano, Gian Galeazzo Sforza, e ripone la sua fiducia in una persona in cui nessuno la riporrebbe: Salaì, un giovane ladro pieno di risorse. Con la mente lontana da Caterina, proprio nel momento in cui lei avrebbe più bisogno di lui, una situazione preoccupante fa scattare in Leonardo la determinazione a compiere l’azione giusta. Ansioso di proteggere le persone a cui tiene, Leonardo si ritroverà a lottare contro il tempo e si vedrà costretto a prendere una decisione dolorosa.

Il cast di Leonardo: attori e personaggi

Il ruolo da protagonista, quindi, chi interpreta Leonardo è l'attore Aidan Turner già noto per prodotti come Poldark e Lo Hobbit. Vestirà i panni del grande artista, mettendone in luce la genialità, le passioni, ma anche i dolori, i dubbi e le incertezze che lo hanno reso un'icona nel mondo dell'arte. Accanto a lui ci sarà Matilda De Angelis, che interpreterà Caterina da Cremona, la donna che potrebbe aver ispirato il suo dipinto perduto Leda col Cigno e che sarà la sua amica, confidente, la donna in cui scorgerà una bellezza disarmante e allo stesso tempo anche enigmatica. A loro si aggiunge anche Freddie Highmore, già protagonista di The Good Doctor e Bates Motel, che interpreta Stefano Landi, un rappresentante della legge a Milano, chiamato per indagare su un presunto omicidio di cui è accusato Da Vinci. Protagonista d'eccezione è Giancarlo Giannini nel ruolo di Andrea del Verrocchio, l'artista da cui Leonardo inizia la sua carriera da apprendista. James D’Arcy è invece Ludovico Sforza, che resosi conto della bravura del giovane potrebbe diventare suo mecenate. Carlos Cuevas vestirà i panni di Salaì, fedele amico di Leonardo dall'incredibile bellezza. Rivale, ma pur sempre onesto osservatore del lavoro di Leonardo è Tommaso Masini interpretato da Alessandro Sperduti. Figura nell'ombra nella vita di Leonardo è il padre Piero Da Vinci, un notaio conosciuto, che ha il volto di Robin Renucci. Altra figura è quella di Bernardo Bembo che ha il volto di Flavio Parenti, interprete dell'ambasciatore veneziano per il Duca di Milano, nonché amante di Caterina da Cremona. Infine, nel ruolo Galeazzo Sanseverino c'è l'attore Antonio De Matteo, braccio destro di Ludovico Sforza, mentre nel ruolo di Beatrice D'Este compare l'attrice Miriam Dalmazio.

La trama di Leonardo: puntate ed episodi

"Leonardo" si propone di svelare l'estro e il mistero che si cela dietro le opere del grande artista toscano. Il racconto della sua genialità parte, però, da un fatto di cronaca che lo vede protagonista, ovvero la morte di Caterina da Cremona. Si tratta di un personaggio di finzione, creato per dare un volto a tutte le donne che hanno fatto da modelle all'artista o che hanno ispirato opere di grande valore come Leda col cigno. Eppure attorno a questo rapporto, intenso e a tratti ambiguo, ruota gran parte della narrazione. Insoddisfatto, sempre pronto a mettere in discussione il suo operato, puntando all'irraggiungibile, Leonardo si spinge oltre i suoi limiti e incontra sul suo cammino personaggi che cercheranno di ostacolarlo, come Tommaso Masini e Bernardo Bembo, invidiosi uno della sua arte e l'altro del rapporto con Caterina, e altri che invece lo aiuteranno come il suo maestro Andrea del Verrocchio, oppure Ludovico Sforza e anche il padre Piedo Da Vinci, che agisce nell'ombra. Ma l'onta di un'accusa così grave, come quella di omicidio, pesa sulla sua arte e la sua ispirazione.

La prima puntata di Leonardo

Nelle prima puntata Leonardo Da Vinci viene arrestato con l’accusa di avere avvelenato Caterina da Cremona. Sull'omicidio indaga Stefano Giraldi, un giovane ufficiale del Podestà, a cui Leonardo dichiara la sua innocenza, ritornando alla mente al momento in cui l'ha incontrata per la prima volta nella bottega di Andrea del Verrocchio. Da qui parte il viaggio nell'arte di Leonardo, attraverso le sue difficoltà finché Verrocchio non gli chiede di assisterlo nella messa in opera dell’importante commissione Il Battesimo di Cristo. Mentre i successi di Leonardo vengono riconosciuti e la sua reputazione cresce, una decisione rischiosa potrebbe distruggere tutto quello per cui ha lavorato. Lo vediamo infatti tratto in arresto per sodomia, dopo aver trascorso la notte con il modello Jacopo. Intanto, però, Leonardo ottiene nuove commissioni (il Ritratto di Ginevra de’ Benci e l’Adorazione dei Magi). Il suo obiettivo è quello di trovare la verità nelle sue opere e cerca ispirazione nel passato, ma i suoi lavori non sono accolti con entusiasmo e decide di lasciare Firenze, puntando al ducato di Milano.

Dove vedere Leonardo in replica e in streaming

Leonardo va in onda lunedì 23 marzo 2021 alle ore 21.25 e prosegue con un appuntamento settimanale di quattro serate, dovrebbe infatti concludersi il 5 aprile, ma è possibile anche vedere la fiction in 4k sul canale via satellite Rai4K disponibile al numero LCN 210 della piattaforma tivùsat. Sarà poi, come di consueto, disponibile in streaming collegandosi al sito Raiplay.it. Oppure sempre dalla piattaforma digitale, sarà possibile rivederli dopo la messa in onda.