Ce n'è per tutti i gusti tra le novità di ottobre su Disney Plus. Nell'elenco delle prossime uscite tra serie tv, animazione e documentari, c'è spazio anche per il cinema italiano. L'arrivo più atteso sulla piattaforma streaming di Disney è sicuramente la seconda stagione di The Mandalorian. Ecco dunque, insieme alle nuove uscite di Netflix e le novità del mese su Amazon Prime Video, i titoli disponibili nel mese su Disney+.

Disney+, i film in uscita a ottobre

Dal 23 ottobre, arriva La storia di Olaf, cortometraggio che esplora le origini del simpatico pupazzo di neve sodale di Elsa e Anna nella saga di Frozen. Il film di Trent Correy e Dan Abraham mostra i primi passi di Olaf alla ricerca della sua identità tra le montagne nei pressi di Arendelle. La piattaforma rende omaggio al cinema italiano e in particolare a Massimo Troisi, Roberto Benigni e Aldo, Giovanni & Giacomo. Dal 2 ottobre arrivano in streaming Pensavo fosse amore… invece era un calesse, Scusate il ritardo, Le vie del Signore sono finite, Il piccolo diavolo. Dal 16 ottobre sono invece disponibili Tre uomini e una gamba, Così è la vita, Chiedimi se sono felice. In Nuvole Il giovane musicista Zach Sobiech scopre che il suo cancro è in una fase terminale: ha pochi mesi di vita e decide di realizzare un album, senza sapere che presto diventerà un fenomeno musicale virale. Da una storia vera, in streaming dal 16 ottobre. Tra le uscite, dal 23 ottobre, c'è pure il film di Tim Burton Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali: i protagonisti vivono in un collegio abitato da adolescenti con poteri molto particolari, cristallizzato in un anello temporale perennemente collocato nel 1943. Jim Carrey è il protagonista di "I pinguini di Mr. Popper", nei panni di un uomo d'affari che si trova a ereditare sei simpatici pinguini: le bestiole metteranno sottosopra il suo appartamento newyorchese. Tratto da un classico della letteratura per l'infanzia, è in streaming dal 23 ottobre. Segnaliamo anche l'arrivo di "Ferdinand", film d'animazione incentrato sulle avventure di un toro da corrida dal cuore d'oro (dal 16 ottobre).

Le serie TV in arrivo a ottobre su Disney Plus

The Mandalorian 2, la serie di Star Wars, arriva dal 30 ottobre e vede continuare il viaggio del Mandaloriano insieme al Bambino, tra i pericoli della Galassia pochi anni dopo il crollo dell'Impero. Nel cast ritroviamo Pedro Pascal, Carl Weathers, Gina Carano e Giancarlo Esposito. Dovrebbero esserci anche Rosario Dawson e Temuera Morrison nei panni di due vecchie e amatissime conoscenze dei fan, rispettivamente Ahsoka Tano e Boba Fett.

Tratta dal bestseller di Tom Wolfe, The Right Stuff: Uomini veri è invece la serie National Geographic che mostra le vicende della neonata Nasa in piena Guerra Fredda, con sette dei migliori piloti collaudatori militari chiamati a diventare astronauti. I primi due episodi sono in anteprima il 9 ottobre. Sempre dal 9 ottobre, arrivano le tre stagioni della serie tutta italiana Sara e Marti, incentrata su due sorelle che, insieme al padre Valerio, si trasferiscono da Londra nella minuscola Bevagna, in Umbria (dal 23 ottobre sbarca invece Sara e Marti – Il film, che mostra le due protagoniste in viaggio in Sicilia). Sono inoltre disponibili la terza stagione del cult Violetta (dal 2 ottobre), la terza stagione di Soy Luna (dal 9 ottobre), Descendants 3 (dal 23 ottobre), Zombies 2 (dal 30 ottobre), Pj Masks – Superpigiamini (dal 30 ottobre).

Disney Plus, le novità in catalogo per i documentari

Una chicca interessante è Vita da scimpanzé, documentario di National Geographic, che ci racconta la vita in un rifugio di scimpanzé e arriva in streaming dal 16 ottobre. Narrato in originale dall'attrice Jane Lynch, il doc ci porta a Chimp Haven, rifugio di oltre 80 ettari in Louisiana che ospita ben 300 primati, raccontandone le peripezie, le dispute per il cibo, le storie d'amore e di amicizia.