Amazon Prime Video ha reso disponibile il calendario delle uscite di ottobre 2020 e anche per questo mese ci sono tante novità, tra le serie tv originali e i film originali Amazon e nuovi film, tra grandi classici e nuovi titoli, e serie televisive del passato. C'è una interessante novità: dal 10 ottobre, il ritorno di Katie Holmes in un film con il sequel "The Boy: La maledizione di Brahms". Tra le novità in esclusiva c'è The Walking Dead: World Beyond: si tratta della nuovissima serie tratta dall'universo di The Walking Dead che racconta la prima generazione cresciuta interamente in uno scenario post-apocalittico. Dal 2 ottobre, un episodio a settimana. Savage X Fenty Show Vol. 2 è un fashion show creato per celebrare la nuova collezione autunnale 2020 creata dall’icona della musica e della moda, Rihanna, disponibile dal 2 ottobre. Dal 30 ottobre, invece, ci sarà Utopia, remake americano di una serie cult del 2013, con John Cusack per la prima volta in una serie tv. Tra i film originali ci sono i quattro lungometraggi di Welcome to the Blumhouse, in uscita il 6 e il 13 ottobre.

Le novità di ottobre 2020 su Prime Video

Ecco tutte le novità in uscita a ottobre 2020 su Amazon Prime Video. È opportuno ricordare che il calendario delle uscite può essere soggetto a variazioni, chiaramente indipendenti dalla nostra volontà.

Serie Tv Originali Amazon

All or Nothing: Tottenham Hotspur (Stagione 1) – dal 2 ottobre

Savage X Fenty Show Vol.2 – dal 2 ottobre

The Walking Dead: World Beyond (Stagione 1) – dal 2 ottobre

NOS4A2 (Stagione 2) – dal 23 ottobre

Utopia (Stagione 1) – dal 30 ottobre

Truth Seekers (Stagione 1) – dal 30 ottobre

The Challenge: ETA (Stagione 1) – dal 30 ottobre

in foto: The Walking Dead: World Beyond

Film Originali Amazon

Welcome to the Blumhouse: The Lie – dal 6 ottobre

Welcome to the Blumhouse: Black Box – dal 6 ottobre

Welcome to the Blumhouse: Nocturne – dal 13 ottobre

Welcome to the Blumhouse: Evil Eye – dal 13 ottobre

Serie Tv

Law & Order – stagioni 10-20 – dal 1 ottobre

American Dad – 8 stagioni – dal 5 ottobre

Grey’s Anatomy – stagione 15 – dal 5 ottobre

Film

Charlie’s Angels – dal 1 ottobre

Old Man & The Gun – dal 1 ottobre

Si muore solo da vivi – dal 1 ottobre

Un nemico che ti vuole bene – dal 1 ottobre

The Children Act – Il Verdetto – dal 1 ottobre

Non si scherza col fuoco – dal 2 ottobre

The Day After Tomorrow – dal 4 ottobre

Io, Robot – dal 7 ottobre

King Arthur – dall'8 ottobre

City of lies – L’ora della verità – dal 10 ottobre

Nessuno come noi – dal 10 ottobre

The Boy – La maledizione di Brahms – dal 10 ottobre

Maze Runner – Il labirinto – dall'11 ottobre

Maze Runner – La fuga – dal 12 ottobre

Un affare di famiglia – dal 15 ottobre

What the Constitution Means to Me – dal 16 ottobre

Marrowbone – dal 20 ottobre

Night Hunter – dal 22 ottobre

Ancora auguri per la tua morte – dal 26 ottobre