Ecco le nuove uscite Netflix per il mese di ottobre 2020. L'uscita più attesa è la terza e ultima stagione di Suburra – La serie prevista per il 30 ottobre con Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e Claudia Gerini. Grande attesa anche per The Haunting of Bly Manor, serie che si inserisce nel filone antologico delle storie di fantasmi, a due anni dal grande successo di The Haunting of Hill House. La serie tv sarà pubblicata dal 9 ottobre. La terza stagione di Star Trek: Discovery esce invece dal 16 ottobre. Tra i film originali da segnalare Vampires Vs. Bronx, in uscita il 2 ottobre e Il processo ai Chicago 7, in uscita il 16 ottobre.

La programmazione di Netflix a ottobre 2020

Ecco la programmazione di Netflix per il mese di settembre 2020. L'elenco può essere soggetto a modifiche e aggiornamenti da parte della piattaforma, indipendenti dalla nostra volontà. Potrebbero quindi essere sempre aggiunti nuovi contenuti oltre a quelli già annunciati.

Serie TV Originali

Buongiorno, Veronica (Stagione 1) – dal 1 ottobre

Oktoberfest: birra e sangue (Miniserie) – dal 1 ottobre

Una strega imbranata (Stagione 4) – dal 1 ottobre

Emily in Paris (Stagione 1) – dal 2 ottobre

To The Lake (Stagione 1) – dal 7 ottobre

The Haunting of Bly Manor (Stagione 1) – dal 9 ottobre

Stranger (Stagione 2) – dal 11 ottobre

Social Distance (Stagione 1) – dal 15 ottobre

Grand Army (Stagione 1) – dal 16 ottobre

La Revolution (Stagione 1) – dal 16 ottobre

Qualcuno deve morire (Miniserie) – dal 16 ottobre

Star Trek: Discovery (Stagione 3) – dal 16 ottobre

Barbari (Stagione 1) – dal 23 ottobre

La regina degli scacchi (Miniserie) – dal 23 ottobre

Suburra – La Serie (Stagione 3) – dal 30 ottobre

Serie TV

Nero a metà (Stagione 2) – dal 16 ottobre

Film Originali

Apprendista papà – dal 2 ottobre

Il legame – dal 2 ottobre

Oloture – dal 2 ottobre

Serious Men – dal 2 ottobre

Vampires Vs. The Bronx – dal 2 ottobre

American Pie presents: Girl's Rules – dal 6 ottobre

Hubie Halloween – dal 7 ottobre

The Forty-year-old Version – dal 9 ottobre

Guida per babysitter a caccia dei mostri – dal 15 ottobre

Il processo ai Chicago 7 – dal 16 ottobre

Rebecca – dal 21 ottobre

Cadaver – dal 22 ottobre

Over the moon: il fantastico mondo di Lunaria – dal 23 ottobre

His House – dal 30 ottobre

Film

Khoobsurat – dal 1 ottobre

Il bambino d'oro – dal 1 ottobre

Il collezionista di occhi parte 2 – dal 1 ottobre

L'esorcista – dal 1 ottobre

La casa degli spiriti – dal 1 ottobre

The Manchurian Candidate – dal 1 ottobre

This is where i leave you – dal 1 ottobre

Cattivissimo Me 3 – dal 6 ottobre

Da zero a dieci – dal 16 ottobre

Le conseguenze dell'amore – dal 16 ottobre

Un giorno perfetto – dal 16 ottobre

Anime e animazione

Carmen Sandiego (Stagione 3) – dal 1 ottobre

Go Go Cory Carson: Buon Halloween – dal 2 ottobre

Starbeam: gli eroi di Hallowen – dal 6 ottobre

Fast & Furious: piloti sotto copertura (Stagione 2) – dal 9 ottobre

Kipo e L'era delle creature straordinarie (Stagione 3) – dal 12 ottobre

Gli octonauti e la grande barriera corallina – dal 13 ottobre

Stand Up e Comedy Show

Deaf U: l'università silenziosa – dal 9 ottobre

Documentari

Katy Perry: Part of me – dal 1 ottobre

Dick Johnson è morto – dal 2 ottobre

Song Exploder: Canzoni al Microscopio – dal 2 ottobre

David Attenborough: una vita sul nostro pianeta – dal 4 ottobre

Blackpink: light up the sky – dal 14 ottobre

Unsolved Mysteries (Stagione 2) – dal 19 ottobre