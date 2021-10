Le condizioni di salute di Manuel Bortuzzo all’interno della casa del GfVip: come sta L’avventura nella casa del Grande Fratello Vip di Manuel Bortuzzo si sta rivelando davvero rocambolesca. Tra i dissapori con Lulù Selassie, dopo una puntata in diretta molto movimentata, proseguono gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute che hanno tenuto banco nei giorni scorsi. Il favorito del GfVip potrebbe lasciare la casa?

L'avventura nella casa del Grande Fratello Vip di Manuel Bortuzzo si sta rivelando davvero rocambolesca. Ci sono altri dissapori tra lui e Lulù Selassié. Inevitabilmente, la diretta di ieri li ha rivisti ancora una volta al centro di tutto, e c'è stata nuova tensione quando lei ha appreso che lui non voleva dormire con lei, ma con Aldo Montano. In questo scenario, ci sono gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del ragazzo. Come sta vivendo Manuel Bortuzzo nella casa? Ci sono aggiornamenti.

Gli aggiornamenti sulle condizioni di salute

Manuel Bortuzzo si sta mettendo alla prova e sta anche affrontando condizioni di salute non certo al top. Problemi di salute che riguardano febbre alta, dolori molto forti dovuti stando alle ultime notizie a una cistite, tenuta però sottocontrollo. La produzione del GfVip ha previsto per lui, così come per Katia Ricciarelli, una stanza privata dove può andare a riposarsi quando ha problemi. In riferimento a queste problematiche, lui potrebbe anche lasciare la casa. Un'ipotesi che egli stesso ha preso in considerazione. Fortunatamente, però, la situazione è migliorata e al momento sembra improbabile che Manuel Bortuzzo possa lasciare la casa del Grande Fratello Vip.

Chi vince il Grande Fratello Vip: Bortuzzo favorito

Manuel Bortuzzo è appunto un grande favorito alla vittoria finale. Non c'è partita per i bookmakers che quotano a 1.80 la sua vittoria mentre dietro di lui c'è il vuoto assoluto. Bisogna salire a una quota che garantisce 7 volte la posta per trovare a pari merito Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Aldo Montano vale 9 volte la posta. Francesca Cipriani, Ainett Stephens valgono 11 volte la posta. Alex Belli e Miriana Trevisan 13 volte la posta. Samy Youssef e Raffaella Fico valgono 18 volte la posta, così come Miriana Trevisan. Non si punta molto invece su Katia Ricciarelli e Davide Silvestri (31), Jo Squillo (36), Antinolfi (46), Giucas Casella e Carmen Russo a 51. Puntare su Amedeo Goria e Nicola Pisu vale 57 volte la posta.