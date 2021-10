Le fan di Manuel Bortuzzo gridano fuori dalla casa del GFVip, Lulù: “È solo mio” Nel pomeriggio alcune ragazze dotate di megafono fuori dalle mura della casa hanno iniziato a gridare per far sentire il loro supporto verso Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ha apprezzato il gesto ringraziando le sue “bimbe”, ma non ha reagito bene Lulù Selassié che è sempre più avvinghiata a lui: “Peccato per loro, Manuel è occupato”.

A cura di Giulia Turco

Al GFVip le hanno già ribattezzate "le bimbe di Manuel", le fan di Bortuzzo, che nelle ultime ore prima della settima puntata del reality pare che si siano appostate fuori dalle mura della casa per far sentire tutto il loro sostegno al nuotatore. Nel pomeriggio infatti, alcune ragazze dotate di megafono avrebbero iniziato a farsi sentire. Le loro urla sono arrivate alle orecchie del diretto interessato, ma inevitabilmente anche a quelle di Lulù Selassiè, che non l'ha presa benissimo.

La reazione di Lulù alle fan di Manuel Bortuzzo

Se da un lato Bortuzzo ha apprezzato il gesto ringraziando le ragazze, le sue "bimbe", non ha reagito bene Lulù Selassié che è sempre più avvinghiata al nuotatore. "Manuel è mio care bambine!", ha gelato la princess, "vabbè che queste avranno 12 anni, ma in ogni caso peccato per loro che è occupato", ha subito messo in chiaro scatenando l'ironia dei compagni. "12 anni? No, queste dalla voce ne avevano almeno 20", l'ha stuzzicata Soleil, "ora mi immagino la scenata di gelosia di Lulù contro le bimbe di Manuel".

Lulù prova a baciare Manuel ma lui si scansa ancora

È diventato un motivo ricorrente, una scenetta ironica alla quale i fan di questo GFVip non possono più fare a meno. Anche stavolta il nuotatore si è scansato dal tentativo di Lulù di stampargli un bacio in bocca. "Amore ma che fai", ha reagito lei, "guarda che ho il burro cacao non il rossetto!", ha spiegato. Altre volte infatti è capitato che Manuel si pulisse con la mano la bocca dopo il bacio di Lulù oppure che la spostasse per timore che di rovinare la camicia. Il concorrente è sempre più insofferente nei confronti della Selassié e non sa che in puntata lo aspetta un incontro ravvicinato con la sua ex fidanzata Federica Pizzi, che entrerà nella casa per parlargli. Chissà, soprattutto, come reagirà Lulù.