L’Amica Geniale 3 sta per tornare in tv, quando andrà in onda la terza stagione su Rai1 Gli appassionati dei romanzi di Elena Ferrante saranno felici di sapere che l’attesa per vedere il terzo capitolo della serie, tratta dalla tetralogia de “L’amica geniale” ha una scadenza ben precisa. “Storia di chi fugge e di chi resta”, infatti, sembra che farà il suo debutto su Rai1 dopo il Festival di Sanremo 2022, quindi nel mese di febbraio.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i più grandi successi della fiction Rai ci sono le prime due stagioni de "L'amica Geniale", la serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante che hanno avuto un incredibile successo in tutto il mondo. Stando a quanto anticipato nella presentazione dei palinsesti Rai, la terza attesissima stagione sarebbe arrivata sul piccolo schermo non prima del 2022, e sembra che sia stata individuata anche una data orientativa per il debutto su Rai1. Lila ed Elena torneranno sul piccolo schermo dopo il Festival di Sanremo.

L'arrivo in tv dopo il Festival di Sanremo

Secondo quanto riportato da TvBlog, la terza parte della storia che segue pedissequamente l'andamento della tetralogia scritta da Elena Ferrante, dovrebbe arrivare in prima serata sulla rete ammiraglia della tv pubblica, nella seconda settimana di febbraio, considerando che quest'anno il Festival della canzone italiana è previsto dall'1 al 5 del mese. Le serate dedicate alle vicende di Elena Greco e Lila Cerullo saranno ben quattro, con due episodi per ogni appuntamento televisivo che, vista l'attesa durata più del previsto a causa della pandemia, sarà accolto con grande fervore dal pubblico e dagli appassionati della scrittrice partenopea.

Cambiata la regia ma non il cast

"L'amica geniale-Storia di chi fugge e di chi resta" è il terzo romanzo della tetralogia e stavolta la regia, dopo la guida di Saverio Costanzo, è passata a Daniele Lucchetti, nonostante il primo regista sia comunque all'interno del team della serie, ma stavolta in veste di sceneggiatore. Grande soddisfazione anche per quanto riguarda la scelta delle protagoniste, dal momento che ad interpretare i ruoli principali saranno ancora una volta Gaia Girace e Margherita Mazzucco, nonostante si era paventata l'idea di sostituirle con attrici più mature. Questo cambio di rotta è stato voluto proprio da Lucchetti, il quale ha dichiarato: "Vedremo i personaggi crescere sullo schermo". Le prime foto dal set, diffuse in questi mesi di riprese, hanno già fatto il pieno di condivisioni e visualizzazioni, non resta che aspettare la messa in onda della fiction.