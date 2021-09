Fiorello confermato al Festival di Sanremo 2022, Amadeus: “Non potrei farlo senza di lui” Amadeus ha confermato che Fiorello sarà al suo fianco anche sul palco del Festival di Sanremo 2022. Il conduttore ha spiegato che non potrebbe mai immaginare di fare l’evento senza lo showman. Come sempre, Fiorello avrà carta bianca: “Non voglio sapere cosa farà, perché dopo 35 anni che lo conosco, mi fa sempre ridere e continuo a pensare che sia il più grande showman che abbiamo”.

A cura di Daniela Seclì

Amadeus è stato ospite della puntata di Porta a Porta, trasmessa giovedì 23 settembre. Il conduttore si prepara a tornare sul palco dell'Ariston. Per il terzo anno consecutivo, infatti, condurrà il Festival di Sanremo. La domanda che in molti si fanno è se anche nell'edizione 2022 della kermesse canora, vedremo al suo fianco Fiorello. Amadeus lo ha svelato a Bruno Vespa.

Festival di Sanremo 2022, Fiorello ci sarà

Bruno Vespa, senza troppi giri di parole, ha domandato ad Amadeus: "Ovviamente ci sarà anche Fiorello vero?". Il conduttore, allora, ha spiegato: "Tu sai che Fiorello è come se fosse mio fratello. Io non avrei mai potuto fare il primo Sanremo, così come è stato fatto, e tanto meno il secondo Sanremo, se io non avessi avuto Rosario con me". Quindi ha continuato:

"Per me lui è un fratello, gli voglio bene. Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta. Mi dice: ‘Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa, e poi devo venire'. Non c'è Sanremo per me senza di lui. Io dico sempre che lui deve essere libero di fare a Sanremo ciò che desidera. La verità è che io non so mai cosa lui fa a Sanremo. E soprattutto non lo voglio sapere, perché dopo 35 anni che lo conosco, mi fa sempre ridere e continuo a pensare che sia il più grande showman che abbiamo".

Quando Fiorello disse: "Spero che Sanremo 2022 vada male"

Impossibile non ripensare alle parole goliardiche di Fiorello, che dopo la finale del Festival di Sanremo 2021 disse: "Spero che il prossimo Sanremo vada male". Qualche ora più tardi, nel corso della conferenza stampa conclusiva di Sanremo 2021, precisò che si era trattato di uno scherzo ad Amadeus: