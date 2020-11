Tra i programmi di stasera domenica 8 novembre c'è il finale di stagione L'Allieva 3, la fiction su Rai Uno con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. In questa ultima puntata della terza stagione ci sarà il tanto atteso matrimonio tra Alice e Claudio. Intanto si continua ad indagare sull'omicidio di cui è stato incolpato Giacomo, nella speranza di fare luce sulle ambiguità del caso.

Gli altri programmi che andranno in onda questa sera saranno la serie tv "N.C.S.I." su Rai Due, "Che tempo che fa" su Rai Tre, "Live! Non è la D'Urso" su Canale 5.

Tra i film di stasera 8 novembre 2020 segnaliamo il film western "Continuavano a chiamarlo Trinità" su Rete Quattro, il film d'azione "X-Men – Giorni di un futuro passato" su Italia Uno e il film commedia "La verità, vi spiego, sull'amore" su Rai Movie.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:15: L'allieva 3 (Serie Tv)

L'allieva 3 (Serie Tv) 23:45: Speciale Tg 1 (Programma di informazione)

Speciale Tg 1 (Programma di informazione) 00:50: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai News 24 (Programma di informazione) 01:25: Sottovoce (Rubrica)

Rai Due

21:05: N.C.I.S. Los Angeles (Serie tv)

N.C.I.S. Los Angeles (Serie tv) 21:50: N.C.I.S. New Orleans (Serie tv)

N.C.I.S. New Orleans (Serie tv) 22:50: La domenica sportiva (Programma sportivo)

La domenica sportiva (Programma sportivo) 00:20: L'altra DS (Rubrica)

Rai Tre

20:00: Che tempo che fa (Talk show)

Che tempo che fa (Talk show) 00:05: TG Regione (Programma di informazione)

TG Regione (Programma di informazione) 00:10: TG3 Mondo (Programma di informazione)

TG3 Mondo (Programma di informazione) 00:40: Mezz'ora in più (Talk show)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:27: Continuavano a chiamarlo Trinità (Film western)

Continuavano a chiamarlo Trinità (Film western) 23:54: Gli spietati (Film western)

Gli spietati (Film western) 02:20: TG4 – Ultima ora (Programma d'informazione)

TG4 – Ultima ora (Programma d'informazione) 02:44: I tabù (Film documentario)

Canale 5

21:20: Live Non è la D'Urso (Talk show)

Live Non è la D'Urso (Talk show) 01:00: Tg5 – Notte (Programma di informazione)

Tg5 – Notte (Programma di informazione) 01:35: Paperissima Sprint – Estate (Programma d'intrattenimento)

Paperissima Sprint – Estate (Programma d'intrattenimento) 02:10: Solo per amore (Serie tv)

Italia Uno

21:30: X-Men – Giorni di un futuro passato (Film d'azione)

X-Men – Giorni di un futuro passato (Film d'azione) 23:55: Pressing Serie A (Programma d'approfondimento)

Pressing Serie A (Programma d'approfondimento) 01:40: E-Planet (Programma di informazione)

E-Planet (Programma di informazione) 02:05: Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: L'ammissione (Film drammatico)

L'ammissione (Film drammatico) 23:10: Romulus Tu (Serie TV)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: La verità, vi spiego, sull'amore (Film commedia)



22:50: A Napoli non piove mai (Film commedia)

Rai Premium

21:20: Le bugie scorrono nel sangue (Film thriller)

23:00: Il tuo anno – 1953 (Documentario)

Rai Storia

21:10: Pane, amore e… (Film thriller)

23:40: Colloquio col tango (Teatro)

La5

21:10: La lista di Natale (Film sentimentale)

23:25: Natale a 4 zampe (Film sentimentale)

La7

21:10: Non è l'arena (Talk show)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:15: Grey's Anatomy (Serie tv)

22:05: Grey's Anatomy (Serie tv)

TV8

21:30: Masterchef Italia 9 (Programma d'intrattenimento)



22:45: Masterchef Italia 9 (Programma d'intrattenimento)

Real Time

20:00: 90 giorni per innamorarsi (Docureality)

22:10: 90 giorni per innamorarsi (Docureality)

Cielo

21:15: Chloe – Tra seduzione e inganno (Film thriller)

23:15: Shame (Film drammatico)

Nove

21:25: Via Poma – Un caso irrisolto (Inchiesta)

23:30: Mario Cerciello Rega – Morte di un carabiniere (Inchiesta)

Paramount

21:10: Remember me (Film drammatico)

23:00: I perfetti innamorati (Film commedia)

Iris

21:00: Montecristo (Film drammatico)

23:41: Quei bravi ragazzi (Film drammatico)

Dmax

21:25: Operacao fronteira America Latina (Docureality)

22:20: Nudi e crudi (Docureality)

Focus

21:15: Misteri ai raggi X – Destinazioni paranormali (Documentario)

23:15: Africa: Predatori Letali (Documentario)

Top Crime

21:10: C.S.I. Scena del crimine (Serie tv)

22:00: C.S.I. Scena del crimine (Serie tv)