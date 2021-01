Lady Gaga ha eseguito l'inno nazionale "The Star-Spangled Banner", la bandiera adorna di stelle, all'insediamento del 46esimo Presidente degli Stati Uniti d'America. Una voce incredibile, un'immagine destinata a restare nella storia. Aveva già cantato l'inno nazionale, ma era a una finale di un SuperBowl. Questa volta ha avuto un sapore completamente diverso. Tra l'altro, Lady Gaga è stata una delle prime fervide sostenitrici della campagna Biden-Harris.

L'incredibile esibizione di Lady Gaga

L'esibizione di Lady Gaga è stata salutata in tutto il mondo con tutti gli onori del caso. Un momento solenne, al tempo stesso di grande spettacolo per questo inedito "Inauguration Day", il primo nel pieno di una pandemia. Un momento che Lady Gaga aveva anticipato così: "Prego perché domani sia un giorno di pace per tutti gli americani. Un giorno d'amore e non di odio. Un giorno per l'accettazione e non per la paura. Un giorno per sognare il nostro futuro e gioire come paese. Un sogno di non violenza, un sogno che serva a dare sicurezza alle nostre anime".

L'inno nazionale americano

L'inno nazionale americano, The Star-Spangled Banner, è tratto dalla poesia "The Defence of Fort McHenry", scritto nel 1814 da Francis Scott Key, avvocato e poeta. Il testo divenne canto patriottico in una canzone popolare del compositore John Stafford Smith, "To Anacreon in Heaven". Il Congresso degli Stati Uniti lo adottò come inno nazionale il 3 marzo 1931. In Italia, il tema dell'inno nazionale americano fu usato da Giacomo Puccini per il dramma lirico "Madama Butterfly", molti anni prima che diventasse l'inno ufficiale americano.