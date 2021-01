Il 20 gennaio sarà un giorno fondamentale per gli Stati Uniti d'America. Il giorno dell'insediamento di Joe Biden e di Kamala Harris, seguito dai maggiori network a stelle e strisce in un evento dal titolo "Celebrating America". Tantissimi gli ospiti che si avvicenderanno in un evento che sarà condotto da Tom Hanks, che è stato un grande sostenitore della campagna a favore di Joe Biden e Kamala Harris.

Gli ospiti del grande evento

Non ci sarà solo Tom Hanks, ma un super cast di grandi stelle da tutto il mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti già annunciati: Demi Lovato, Ant Clemons, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi. Ma altri nomi potrebbero aggiungersi all'ultimo momento per un elenco destinato certamente ad allungarsi. Sono tante le stelle che hanno appoggiato Joe Biden: Taylor Swift, Ariana Grande, Rihanna, Billie Eilish, Jennifer Lawrence, Rolling Stone e John Legend. Sarà un evento molto importante per la storia degli States.

Dove seguire l'evento

Il Comitato presidenziale inaugurale, che sovrintende alla pianificazione della cerimonia, ha detto che lo spettacolo "celebrerà l'inizio di un nuovo viaggio nazionale verso un'America unita". Il Comitato ha poi aggiunto: "L'inaugurazione metterà in mostra la resilienza, l'eroismo e l'impegno unificato del popolo americano a riunirsi come nazione per guarire e ricostruire". L'evento andrà in onda su tutte le principali reti – ABC, CBS, CNN, NBC e MSNBC, trasmesso in streaming in diretta sui canali dei social media ufficiali e quindi YouTube, Facebook, Twitter, Twitch e persino sul servizio streaming di Amazon Prime Video. Il giorno stesso, Joe Biden presterà giuramento come presidente degli Stati Uniti sui gradini del Campidoglio, una settimana dopo le preoccupazioni sulla sicurezza per quanto accaduto a seguito della rivolta da parte di chi ha sempre sostenuto Donald Trump.